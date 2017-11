Pieridae Energy Limited annonce l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX et la négociation de ses actions ordinaires le 2 novembre 2017

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 1 nov. 2017) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE TRANSMIS AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS OU DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

Pieridae Energy Limited (« Pieridae ») est heureuse d'annoncer que suite à la réalisation de la fusion de Pieridae Energy Limited et de Pétrolia Inc. (« Pétrolia ») par voie de plan d'arrangement (l'« Arrangement ») en date du 24 octobre 2017 et à la réalisation des conditions d'inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX inc. (la « Bourse »), elle a reçu la confirmation de la Bourse que le bulletin final relatif à cette prise de contrôle inversée a été émis en date du 1er novembre 2017.

À compter du 2 novembre 2017, les actions ordinaires de Pieridae (les « Actions ordinaires de Pieridae »), dont 49 794 069 sont émises et en circulation, commenceront à se négocier à la cote de la Bourse et les actions de Pétrolia seront radiées de cette même cote. Tel qu'annoncé précédemment, les Actions ordinaires de Pieridae seront transigées sous le symbole « PEA ».

Nominations à la direction et comités

Suite à la clôture de l'Arrangement, le conseil d'administration de Pieridae (le « Conseil ») a nommé Myron Tétreault en tant que Président du Conseil et a procédé à la formation des comités suivants : (i) un Comité d'audit comprenant Charles Boulanger, Andrew Judson et Myron Tétreault ; (ii) un Comité de gouvernance et de rémunération comprenant Matthew Rees, Alfred Sorensen et Andrew Judson ; et (iii) un Comité de réserves, santé, sécurité et environnement comprenant Matthew Rees, Charles Boulanger et Myron Tétreault.

À propos de Pieridae

Pieridae est une société canadienne basée à Calgary (Alberta) se spécialisant dans le développement d'activités énergétiques pleinement intégrées, de la production en amont à la distribution de GNL. Le principal projet de Pieridae est le Projet de GNL Goldboro, et depuis les premières acquisitions de ressources de l'Ancienne Pieridae au Nouveau-Brunswick jusqu'à finalisation de l'arrangement avec Pétrolia, Pieridae s'est lancée dans une stratégie visant à consolider les réserves des principaux bassins de gaz naturel afin de développer de nouveaux marchés internationaux pour le gaz naturel canadien et américain. Pieridae continuera à chercher à bâtir un portefeuille de gaz naturel à long terme afin d'alimenter le Projet de GNL Goldboro. Pieridae est à la fine pointe de la réintégration de la chaîne de valeur du GNL en Amérique du Nord.

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ceux qui sont prévus à l'heure actuelle. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Pieridae décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.