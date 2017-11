Pieridae Energy Limited : Mise à jour de Sproule sur Bourque

Un meilleur estimé de 827 millions de barils de Pétrole initialement en place

Pieridae Energy Limited (TSX CROISSANCE:PEA) (« Pieridea » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la publication d'un rapport mis à jour par la firme Sproule Associates Limited1 sur sa propriété de Bourque. Les partenaires du projet Bourque sont Pieridae (anciennement Pétrolia inc.) [51,03 %], Ressources Québec [45 %] et Tugliq [3,97 %]. Pieridae est l'opérateur du projet Bourque.

Cette mise à jour fait suite au forage de réentrée de Bourque No. 1 [Bourque HZ No. 1R1] et au forage d'un second puits horizontal [Bourque HZ No. 3] réalisé sur le même terrain. Une fois ces forages terminés en décembre 2016, la société a descendu des jauges de fond et les puits ont été fermés pendant la saison hivernale. En mai 2017, les jauges de fonds ont été récupérées et des tests de production supplémentaires ont été effectués en juillet 2017.

Ces tests de production ont permis à la Société d'obtenir des échantillons d'hydrocarbures supplémentaires. Les résultats des tests de production et les analyses d'échantillons ont été utilisés afin d'évaluer les meilleurs moyens d'éventuellement mettre ces puits en production. Fin août, Sproule a reçu toutes ces données ainsi que le retraitement des données sismique 3 D de 66 km2 effectués en 2015 puis elle a été mandatée afin de préparer la mise à jour du rapport d'évaluation du projet Bourque en date d'effet du 30 septembre 2017. Le rapport final a été livré le 15 novembre 2017.

Selon le meilleur estimé du rapport, le volume de pétrole initialement en place contenu dans le gisement de Bourque est de 827 millions de barils. Le rapport évalue à 90 % les chances que ce volume soit de 256 millions de barils [estimation basse] et à 10 % de chances que le volume soit égal ou supérieur à 1 606 millions de barils [estimation haute]. Ces estimations ne tiennent pas compte du facteur de récupération des hydrocarbures en place ni du caractère économique de leur développement éventuel. Le rapport complet est disponible à l'adresse suivant : www.sedar.com.

Le projet Bourque est appuyé par de nombreuses municipalités en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Le développement du projet Bourque se fera dans le respect de l'encadrement législatif en vigueur au Québec et selon les plus hauts standards de l'industrie en matière de protection environnementale. Il faut souligner que le Québec possède l'encadrement environnemental le plus rigoureux en Amérique du Nord.

L'engagement environnemental de Pieridae est au centre de nos valeurs. Nous déployons tous les efforts possibles afin que Pieridae soit une entreprise exemplaire auprès des communautés locales, des législateurs et du gouvernement. Nos politiques et nos actions reflètent notre engagement envers l'environnement. Pieridae s'engage au respect des normes les plus élevées en matière de responsabilité et de pratique environnementale.

À propos de Pieridae

Pieridae est une société canadienne basée à Calgary [Alberta] se spécialisant dans le développement d'activités énergétiques pleinement intégrées, de la production en amont à la distribution de GNL. Le principal projet de Pieridae est le Projet de GNL Goldboro, et depuis les premières acquisitions de ressources de l'ancienne Pieridae au Nouveau-Brunswick jusqu'à cette fusion avec Pétrolia, Pieridae s'est lancée dans une stratégie visant à consolider les réserves des principaux bassins de gaz naturel afin de développer de nouveaux marchés internationaux pour le gaz naturel canadien et américain. Pieridae continuera à chercher à bâtir un portefeuille de gaz naturel à long terme afin d'alimenter le Projet de GNL Goldboro. Pieridae est à la fine pointe de la réintégration de la chaîne de valeur du GNL en Amérique du Nord.

1 Sproule est une société indépendante de premier plan en matière de services pétroliers, spécialisée en géologie, en géophysique et en ingénierie pétrolière, forte de plus de 60 ans d'expérience. Elle est largement reconnue pour son expertise et son indépendance à fournir à des évaluations de réserves et de ressources (51-101) pour les actifs d'hydrocarbures non conventionnels et conventionnels dans le monde entier.

