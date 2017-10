Pierre Lépine est nommé président du Conseil d'administration de Dynacor

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 oct. 2017) - Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) annonce la nomination de son nouveau président du Conseil d'administration, M. Pierre Lépine.

Pierre Lépine a rejoint le Conseil d'administration de Mines d'or Dynacor en 2014 et, dès ce moment-là, a siégé au Comité d'audit de la Société. Depuis 1989, il travaille dans le secteur privé où il mène une longue et brillante carrière internationale dans le domaine de la finance et, en particulier, des fusions et acquisitions. Les administrateurs de la Société et sa haute direction se réjouissent de travailler avec Pierre et surtout de développer avec lui de nouvelles stratégies de croissance.

M. Lépine est président et cofondateur du Groupe ABP, un des leaders canadiens du secteur évènementiel. Il collabore aussi activement avec plusieurs entreprises canadiennes en qualité de conseiller en financement, fusions et acquisitions. De 2006 à 2008, il était gestionnaire placements privés à la Caisse de Dépôt et Placement du Québec. En tant que Vice-Président, développement corporatif, de GL&V Inc. (1998-2005), il a coordonné et dirigé plusieurs fusions et acquisitions internationales de plusieurs millions de dollars et a joué un rôle très proactif dans les relations aux investisseurs. M. Lépine a commencé sa carrière chez Price Waterhouse où il a passé sept ans, de 1989 à 1996, avant de rejoindre une banque d'investissement à Montréal.

Pierre Lépine est président du Comité d'audit et membre du Conseil d'administration de TomaGold Corporation, président du Conseil d'administration du Collège St-Jean-Vianney et membre de plusieurs comités exécutifs d'organisations canadiennes à but non lucratif. Il est comptable CPA et CA, et membre de l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

M. Jean Depatie a démissionné de son poste de président du Conseil d'administration et administrateur de Mines d'or Dynacor. Jean Martineau, président et chef de la direction et le Conseil d'administration souhaitent remercier Jean Depatie pour sa contribution importante à la direction de la Société en 2016 et 2017. Sa main ferme et sûre, forte de plus de 45 ans d'expérience nationale et internationale, a été précieuse pour le Conseil et pour le développement de la Société tout au long de son mandat. Nous lui offrons nos meilleurs vœux pour ses activités futures, confiants qu'elles seront très fructueuses.

PROFIL DE MINES D'OR DYNACOR INC.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES PREVISIONS EMISES

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

