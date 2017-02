Pizza Pizza et Pizza 73 amassent une somme record pour le Children's Miracle Network

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 27 fév. 2017) -

Pizza Pizza et Pizza 73 continuent à amasser de l'argent grâce à la collecte de fonds de la Fondation Donnez avec le sourire, et elles sont fières d'annoncer aujourd'hui que leurs chaînes ont réussi à recueillir une somme record de 500 000 $ en 2016. Ce cap du demi-million représente la plus grosse somme jamais amassée par ces chaînes affiliées depuis la création de leur fondation il y a 10 ans.

Cette somme sera remise au Children's Miracle Network et aux hôpitaux canadiens pour enfants qui en sont membres. Tous ces fonds seront redistribués aux communautés qui les ont amassés au profit de l'hôpital pour enfants de leur région, afin de contribuer au financement de la recherche, de traitements, d'équipements et de soins essentiels, de même qu'à l'achat de nouveaux équipements et à la mise en œuvre de programmes sociaux pour les enfants.

« Pizza Pizza et Pizza 73 font sourire les enfants depuis des décennies, alors il est important pour nous de venir en aide aux hôpitaux pour enfants et de faire notre part pour améliorer le bien-être des enfants de partout au Canada », précise Pat Finelli, directeur du marketing de Pizza Pizza et Pizza 73. « Nous tenons à remercier tous nos franchisés, nos partenaires et les membres de nos équipes pour leur soutien et nous voulons, surtout, souligner la généreuse contribution de nos clients, qui ne cessent de nous aider à surpasser nos objectifs, d'année en année. »

Tous ce fonds ont été recueillis grâce à la vente de pizzas en forme de sourire, à des événements et à des dons.

« Pizza Pizza et Pizza 73 admirent le travail dévoué du personnel soignant des hôpitaux pour enfants », ajoute Adam Starkman, chef du développement du Children's Miracle Network. « Les programmes de collectes de fonds, comme Donnez avec le sourire, amassent des sommes qui nous aident à subvenir aux besoins de nos hôpitaux membres afin qu'ils puissent offrir les meilleurs soins possibles aux enfants de leur communauté. Nous sommes reconnaissants du partenariat de longue date que nous entretenons avec Pizza Pizza et Pizza 73. »

La Fondation Donnez avec le sourire a été créée en 2007 pour aider à améliorer la vie des enfants dans les localités de tout le Canada, et elle a amassé jusqu'à maintenant plus de 2,5 millions $ pour les organismes caritatifs pour enfants.

À propos du Children's Miracle Network

Le Children's Miracle Network® recueille des fonds à l'intention de 170 hôpitaux pour enfants, dont 14 au Canada. Les dons restent dans la localité et servent à financer des traitements essentiels et des services de soins, des équipements médicaux et de la recherche pédiatrique. Ses divers programmes et partenaires de collecte de fonds soutiennent sa mission philanthropique visant à sauver et à améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Découvrez pourquoi les hôpitaux pour enfants ont besoin du soutien de la communauté, identifiez votre hôpital membre et apprenez à investir votre argent dans les miracles à www.childrensmiraclenetwork.ca et à www.facebook.com/CMNHospitals.

À propos de Pizza Pizza Limitée

Depuis maintenant 50 ans, Pizza Pizza Limitée est animée par sa mission d'offrir « les meilleurs aliments, tout simplement pour vous » en portant une attention particulière à la qualité des ingrédients, au service à la clientèle, à une innovation constante et à l'engagement communautaire. Avec plus de 750 établissements au Canada, Pizza Pizza est le pionnier canadien de la pizza et un chef de file de la restauration rapide. L'entreprise exploite deux bannières, Pizza Pizza et Pizza 73, qui offrent des choix alimentaires de qualité, des menus variés et d'alléchantes promotions répondant à tous les goûts, modes de vie et budgets. Visitez www.pizzapizza.ca et www.pizza73.com pour plus de renseignements.

