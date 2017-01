Pizza Pizza fin prête pour l'une de ses journées les plus occupées de l'année

La plus importante chaîne de pizzérias au Canada se prépare pour le 5 février, avec de nouveaux produits et un super concours pour les partisans

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 31 jan. 2017) - La plus importante chaîne de pizzérias au Canada s'apprête à marquer un touché ce dimanche du Super Bowl, au grand bonheur des amateurs de pizzas et d'ailes de poulet. En effet, Pizza Pizza et ses restaurants bourdonnent d'activité en prévision de la demande effrénée pour ses fameuses pizzas le jour du match.

« C'est l'une de nos journées les plus achalandées, affirme Pat Finelli, chef de la direction marketing de Pizza Pizza. Nous voyons généralement une augmentation de 45 % des commandes par rapport à un dimanche ordinaire, et la plupart sont passées juste avant le coup d'envoi. Notre équipe se prépare des mois à l'avance pour s'assurer que nos franchisés et restaurants soient prêts pour les amateurs de sport qui nous confient leurs commandes de groupe. »

Pizza Pizza s'attend à remplir plus de 70 000 commandes le 5 février dans ses 419 restaurants répartis partout au Canada. Durant les heures de pointe, le volume devrait atteindre 120 commandes par minute. Afin de faire face à cette ruée de commandes, l'entreprise engagera quelque 310 préposés à la prise de commandes et doublera le nombre de ses livreurs.

Nouvelle super pizza à la poêle sur le menu

Afin d'offrir une nouveauté aux amateurs de pizza le jour du match, Pizza Pizza a lancé une nouvelle super pizza à la poêle qui sera offerte dans tous les restaurants de sa bannière. Cuite dans un plat creux jusqu'à perfection, la nouvelle pizza a une croûte à la fois plus épaisse et plus légère que la croûte traditionnelle, ajoutant au menu un quatrième choix de croûte, après les croûtes classique, à grains entiers et sans gluten.

« Ceux et celles qui veulent se mettre sous la dent quelque chose de plus substantiel que la croûte traditionnelle devraient essayer la super pizza à la poêle. Avec un à-côté d'ailes de poulet, les amateurs de sport en raffoleront », ajoute Finelli.

Commandez à l'avance pour éviter la ruée… et gagner

Pour les clients qui désirent éviter la ruée du 5 février, jour du match, Pizza Pizza leur suggère de passer leur commande à l'avance, soit en ligne à PizzaPizza.ca ou via ses applis mobiles. Les clients ont l'avantage de commander jusqu'à trois semaines à l'avance sur ces plateformes et de se voir automatiquement inscrits à un concours où ils courent la chance de gagner un téléviseur Samsung 4K de 70 po ainsi qu'une fête à la pizza. Ce concours est le premier d'une série que tiendra Pizza Pizza en 2017 pour célébrer ses 50 années d'existence et remercier sa clientèle pour son fidèle appui depuis 1967. Pour connaître le règlement du concours, visiter www.pizzapizza.ca/fr/amusez-vous/concours/.

À propos de Pizza Pizza Limitée

Depuis maintenant 50 ans, Pizza Pizza est animée par sa vision consistant à offrir « les meilleurs aliments, tout spécialement pour vous » et une mise sur la qualité exceptionnelle des ingrédients, le service à la clientèle, l'amélioration continue et l'engagement communautaire. Avec plus de 750 établissements au Canada, Pizza Pizza est le pionnier canadien de la pizza et un chef de file de la restauration rapide. L'entreprise exploite deux bannières, Pizza Pizza et Pizza 73, qui offrent des choix alimentaires de qualité, des menus variés et d'alléchantes promotions répondant à tous les goûts, modes de vie et budgets. Visitez www.pizzapizza.ca et www.pizza73.com pour plus de renseignements.