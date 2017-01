Pizza Pizza n'offre dorénavant que du poulet élevé sans antibiotiques

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Pizza Pizza, la plus importante chaîne de pizzerias au pays, amorce son année de jubilé avec la résolution d'offrir un menu utilisant exclusivement du poulet sans antibiotiques, et ce, dès maintenant.

Dorénavant, les ailes de poulet, les bouchées de poulet désossé, les lanières de poulet ainsi que les garnitures de poulet grillé sur les pizzas seront toutes préparées avec du poulet sans antibiotiques, faisant de Pizza Pizza l'une des premières grandes chaînes de pizzerias à prendre cette initiative. Les bouchées de poulet, les lanières et les sandwiches au poulet sont par ailleurs entièrement composés de viande blanche de poitrine et non de poulet haché.

« Lors de l'ouverture du notre premier établissement en 1967, notre équipe était déterminée à offrir à ses clients "les meilleurs aliments, faits tout spécialement pour vous", déclare le chef de la direction marketing de Pizza Pizza, Pat Finelli. Aujourd'hui, notre nouvelle résolution de n'utiliser que du poulet élevé sans antibiotiques constitue une suite logique de notre devise et nous sommes heureux de présenter cette initiative justement cette année, à l'occasion de notre 50e anniversaire. »

L'étiquette « poulet élevé sans antibiotiques » indique aux consommateurs que la viande est issue d'élevages n'administrant aucun traitement antibiotique à l'animal, tout au long de sa vie. De plus, le poulet dont s'approvisionne Pizza Pizza est un poulet nourri au grain végétarien, sans aucun produit d'origine animale.

Pizza Pizza a toujours été un précurseur dans l'industrie de la restauration rapide et son parcours de 50 ans est ponctué d'innovations tant en matière de plats que d'ingrédients. Rappelons que l'entreprise a été l'une des premières chaînes de restaurants à offrir des pizzas sans gluten et à éliminer les gras trans, les arômes artificiels et les colorants de son menu.

À propos de Pizza Pizza Limitée

Depuis maintenant 50 ans, Pizza Pizza est animée par sa vision consistant à offrir « les meilleurs aliments, tout spécialement pour vous » et une mise sur la qualité exceptionnelle des ingrédients, le service à la clientèle, l'amélioration continue et l'engagement communautaire. Avec plus de 750 établissements au Canada, Pizza Pizza est le pionnier canadien de la pizza et un chef de file de la restauration rapide. L'entreprise exploite deux bannières, Pizza Pizza et Pizza 73, qui offrent des choix alimentaires de qualité, des menus variés et d'alléchantes promotions répondant à tous les goûts, modes de vie et budgets. Visitez www.pizzapizza.ca et www.pizza73.com pour plus de renseignements.