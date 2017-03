Pizza Pizza offre un nouveau fromage végétalien, sans lait, dans toute sa chaîne

Crémeuse, riche et savoureuse - cette nouvelle garniture de pizza remplace le fromage à merveille

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 7 mars 2017) - Pizza Pizza annonce aujourd'hui le lancement d'un fromage végétalien, une nouvelle option à son menu, sans produits laitiers, qui permettra aux végétaliens canadiens de plus en plus nombreux de commander une pizza à leur goût, avec un produit de type fromager qui respecte leur diète végétalienne.

Cet ingrédient novateur est produit par Violife, une entreprise fondée par des passionnés de cuisine, qui croient fermement que le fromage est un aliment rassembleur, qui évoque de beaux moments de partage - un plaisir qui se doit d'être à la portée de tout le monde. Le distributeur nord-américain de cette garniture est une société détenue en partie par le champion de la NBA John Salley, qui a rencontré Pat Finelli de chez Pizza Pizza l'an dernier au cours du week-end des étoiles de la NBA. Avec le soutien de l'équipe de Pizza Pizza, le tandem n'a cessé de travailler à son lancement depuis.

« Nous avons pour mission d'offrir des options de qualité qui correspondent aux différentes préférences alimentaires et à tous les goûts de nos clients », précise Pat Finelli, directeur du marketing de Pizza Pizza. « Ce qui est magnifique avec la pizza, c'est qu'elle peut être préparée exactement comme vous la voulez. Vous choisissez la croûte, la sauce, le fromage et les garnitures. Ce nouveau fromage végétalien sans produits laitiers n'est qu'une option de plus pour mieux personnaliser sa propre pizza. »

Le fromage végétalien sans produits laitiers de Pizza Pizza est fait à base de plantes et certifié végétalien. Ce nouveau choix au menu devient la sixième option de fromage chez Pizza Pizza, aux côtés des classiques mozzarella, feta, parmesan, fromage de chèvre et de son mélange de quatre fromages.

« La saveur riche et la texture crémeuse de notre fromage végétalien sont idéales pour la pizza », ajoute John Salley, champion à quatre reprises de la NBA et ardent défenseur du végétalisme. « De plus en plus de consommateurs se tournent vers un régime alimentaire à base de plantes et mangent moins de viande, alors j'applaudis cette initiative de Pizza Pizza qui offre aux consommateurs des options qui sont non seulement plus saines, mais tout aussi délicieuses. »

Pizza Pizza est l'une des premières grandes chaînes à ajouter du fromage végétalien à son menu et, depuis sa récente arrivée, il a reçu un accueil extrêmement positif de la communauté végétalienne. Au cours de ses 50 ans d'histoire, la chaîne Pizza Pizza est demeurée un chef de file de la restauration rapide et continue à innover et à évoluer en proposant des aliments qui répondent aux désirs des consommateurs, notamment avec sa pâte sans gluten, son poulet élevé sans antibiotiques et le retrait des gras trans de son menu.

Cette nouvelle offre est maintenant disponible dans tous les restaurants traditionnels Pizza Pizza.

À propos de Pizza Pizza Limitée

Depuis maintenant 50 ans, Pizza Pizza Limitée est animée par sa mission d'offrir « les meilleurs aliments, tout simplement pour vous » en portant une attention particulière à la qualité des ingrédients, au service à la clientèle, à une innovation constante et à l'engagement communautaire. Avec plus de 750 établissements au Canada, Pizza Pizza est le pionnier canadien de la pizza et un chef de file de la restauration rapide. L'entreprise exploite deux bannières, Pizza Pizza et Pizza 73, qui offrent des choix alimentaires de qualité, des menus variés et d'alléchantes promotions répondant à tous les goûts, modes de vie et budgets. Visitez www.pizzapizza.ca et www.pizza73.com pour plus de renseignements.