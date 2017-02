Pizza Pizza Royalty Corp. annonce le dividende de février et la date de publication des résultats du quatrième trimestre

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 23 fév. 2017) - Pizza Pizza Royalty Corp. (TSX:PZA) a annoncé aujourd'hui un dividende en espèces de 0,0713 $ par action pour le mois de février 2017.

Ce montant sera payable aux détenteurs d'actions inscrits à la clôture des marchés le 28 février 2017 et sera versé le 15 mars 2017.

À des fins fiscales, le dividende de 2017 sera considéré comme un dividende imposable admissible.

La Société a également annoncé que ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2016 seront émis après la clôture des marchés le mercredi 8 mars 2017.

La Société invite les analystes et les gestionnaires de portefeuilles à participer à une conférence téléphonique avec Paul Goddard, directeur général, et Curt Feltner, directeur financier. Cette conférence téléphonique aura lieu le jeudi 9 mars 2017, à 9 h. Les actionnaires et les médias sont également invités à écouter la conférence.

Détails de la conférence téléphonique :

Date : Jeudi 9 mars 2017 Heure : 9 h (heure de l'Est) Numéro d'appel : 416 340-2218/866 223-7781