Pizza Pizza Royalty Corp. annonce le dividende de mai et son assemblée générale annuelle

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 23 mai 2017) - Pizza Pizza Royalty Corp. (la « Société ») (TSX:PZA) a annoncé aujourd'hui que son assemblée générale annuelle se tiendra au Centre de diffusion de la TMX, The Exchange Tower, 130, rue King Ouest, Toronto (Ontario), le mercredi 31 mai 2017 à 10 h (HE). Les actionnaires et les médias sont invités à y assister.

La Société a également annoncé un dividende en espèces de 0,0713 $ par action pour le mois de mai 2017. Ce montant sera payable aux détenteurs d'actions inscrits à la clôture des marchés le 31 mai 2017 et sera versé le 15 juin 2017.

À des fins fiscales, le dividende de 2017 sera considéré comme un dividende imposable admissible.