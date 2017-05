Pizza Pizza Royalty Corp. annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 10 mai 2017) - Pizza Pizza Royalty Corp. (la « Société ») (TSX:PZA), qui détient les droits et les marques de Pizza Pizza et Pizza 73, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2017.

Points saillants du premier trimestre :

Les ventes du pool de redevances ont augmenté de 0,6 %.

Les ventes à magasins comparables ont diminué de 0,7 %

Expansion du réseau de restaurants avec 4 nouveaux établissements

Expansion du pool de redevances avec quinze nouveaux établissements en date du 1er janvier 2017

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au cours du trimestre clos au 31 mars 2017 (le « Trimestre »), le chiffre d'affaires du réseau généré par les 751 restaurants du pool de redevances a augmenté de 0,6 % pour atteindre 133,9 millions de dollars, comparativement à 133,1 millions de dollars comptabilisés pendant le trimestre comparable de l'exercice précédent où le pool comptait 736 restaurants. Les ventes du réseau au cours du trimestre de l'exercice précédent incluaient une journée supplémentaire de ventes en février 2016 en raison de l'année bissextile, que la direction estime à 1 million de $.

Le chiffre d'affaires du réseau du pool de redevances pour le Trimestre a augmenté, comparativement à celui de la même période de l'année précédente, grâce aux nouveaux restaurants qui se sont ajoutés au pool de redevances en date du 1er janvier 2017 et compensé par la diminution des ventes à magasin comparable. En outre, la journée supplémentaire de ventes au cours du trimestre de l'exercice précédent devrait être considérée lors de la comparaison entre 2016 et 2017.

La croissance des ventes à magasins comparables (« CVMC »), le principal moteur de la croissance du rendement pour les actionnaires de la Société, a diminué de 0,7 % durant le Trimestre, par rapport à une augmentation de 2,5 % au cours du même trimestre de l'année précédente. La CVMC n'est pas touchée par le jour supplémentaire de l'année bissextile de 2016, car son calcul se fait sur une base comparative de 13 semaines.

CVMC Premier trimestre

(%) 2017 2016 Pizza Pizza (0,7 ) 4,9 Pizza 73 0,7 (7,9 ) Combinés 0,7 2,5

Paul Goddard, PDG de Pizza Pizza Limited, a déclaré : « Nos ventes ont été moins importantes que prévu ce trimestre. La dépense moyenne par client a augmenté, mais l'affluence de clients a diminué par rapport au trimestre comparable de l'année précédente. Au cours de la dernière année, nous avons opéré une hausse sélective des prix de quelques-uns de nos produits plus populaires, ce qui a une incidence négative sur notre affluence, tout en impactant positivement la rentabilité des restaurants. Dans ce qui semble être une tendance de l'ensemble de l'industrie, nous avons fait face à une faiblesse continue des dépenses des consommateurs, non seulement sur les marchés de la côte Ouest, mais également dans certaines parties de l'Ontario. Ceci dit, nous sommes très heureux de lancer les célébrations du 50e anniversaire de Pizza Pizza avec des campagnes de ventes visant à augmenter la fréquentation. »

DIVIDENDES MENSUELS ET RÉSERVE DE FONDS DE ROULEMENT

La Société a déclaré un dividende pour les actionnaires de 5,3 millions de dollars (soit 0,213 9 $ par action) pour le Trimestre, comparativement à 5,1 millions de dollars (ou 0,209 1 $ par action) pour le même trimestre de l'exercice précédent. Le ratio de distribution était de 103 % pour le Trimestre, comparativement à 100 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Aux fins de l'impôt fédéral canadien, le dividende est considéré comme un dividende imposable admissible.

La réserve de trésorerie de la Société est de 5 millions de $ au 31 mars 2017, ce qui constitue une baisse de 150 000 $ par rapport au 31 décembre 2016. La diminution de la réserve est due à un bénéfice net ajusté stagnant au cours du Trimestre, associé à une augmentation du dividende entrée en effet en juin 2016.

Le rôle de la réserve de fonds de roulement est de stabiliser les dividendes et de financer les autres dépenses en cas de fluctuations, à court ou moyen terme, dans le chiffre d'affaires du réseau, et donc dans le montant des redevances de la Société. Cette réserve de trésorerie étant désormais en place, la Société a établi un ratio de distribution cible pour 2017 égal ou proche de 100 % sur une base annualisée. La Société n'a pas d'exigences de dépenses en immobilisations ou pour ses employés.

BÉNÉFICE PAR ACTION (« BPA »)

Pour le Trimestre, le BPA de base entièrement dilué a augmenté de 1,4 % pour s'établir à 0,217 $ par action, comparativement à 0,214 $ par action pour le même trimestre de l'exercice 2016. L'augmentation du bénéfice par action pour le Trimestre est attribuable à l'augmentation du montant des redevances et à une diminution des dépenses d'administration.

La Société considère que le BPA « ajusté »1 représente un meilleur indicateur de ses performances que le BPA de base et, par conséquent, présente un BPA ajusté entièrement dilué. Le BNPA ajusté pour le Trimestre est demeuré stable à 0,219 $ comparativement au trimestre comparable de 2016.

1 Le bénéfice ajusté et le BPA ajusté ne sont pas des indicateurs reconnus par les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et il est donc possible que leur calcul soit différent de celui utilisé par d'autres sociétés. Pour obtenir plus d'informations sur le calcul et l'utilisation de ces mesures, veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la Société.

CHARGE D'IMPÔTS EXIGIBLES

Les dépenses courantes d'impôt sur le revenu pour le Trimestre sont équivalents à la période comparable de 2016 et se sont élevées à 1,4 millions de $, tandis que les résultats d'exploitation sont comparables.

Il convient de noter en particulier que le bénéfice d'exploitation de la Société avant impôts, calculé selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), diffère considérablement de son revenu imposable, principalement en raison de l'amortissement fiscal des droits et marques de Pizza Pizza et Pizza 73. Le montant de l'amortissement fiscal est fixé selon une base dégressive et diminuera chaque année.

DÉVELOPPEMENT CONCERNANT LES RESTAURANTS

Quinze restaurants se sont ajoutés au pool de redevances de la Société, faisant passer le nombre d'établissements à 751 à la date d'ajustement du 1er janvier 2017. Le nombre de restaurants au sein de l'ensemble des redevances de la Société restera inchangé jusqu'au 31 décembre 2017.

Au cours du Trimestre, Pizza Pizza Limited (« PPL ») a ouvert six restaurants et en a fermé deux. Par enseigne, pour le Trimestre, Pizza Pizza a ouvert trois établissements traditionnels et un non traditionnel; deux établissements non traditionnels ont été fermés. Pizza 73 a ouvert deux restaurants traditionnels ; aucun restaurant Pizza 73 n'a été fermé.

Il est à noter que le nombre de restaurants ajoutés au sein de l'ensemble des redevances de la Société chaque année peut différer du nombre d'ouvertures et de fermetures de restaurants rapporté par PPL sur une base annuelle, car les périodes rapportées diffèrent légèrement.

POINTS FINANCIERS SAILLANTS

Le tableau ci-dessous présente une sélection de points financiers et d'autres données sur la Société. Il doit être lu en conjonction avec le résumé des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés de la Société. Le lecteur est prié de noter que les résultats de 2017 ne sont pas directement comparables aux résultats de 2016, en raison d'une journée supplémentaire de revenu des redevances en 2016 (année bissextile), plus le fait que le pool de redevances comportait 751 restaurants en 2017, comparativement à 736 en 2016.

Trimestre clos (en milliers de dollars, sauf pour le nombre de restaurants, le nombre de jours dans la période, les montants par action, ou indication contraire) 31 mars 2017 31 mars 2016 Nombre de restaurants dans le pool de redevances(1) 751 736 Croissance des ventes à magasins comparables (2) -0,7 % 2,5 % Nombre de jours dans la période 90 91 Chiffre d'affaires de réseau généré par les restaurants Pizza Pizza dans le pool des redevances (6) 112 508 $ 111 210 $ Chiffre d'affaires du réseau par les établissements Pizza 73 dans le pool de redevances(6) 21 355 21 881 Chiffre d'affaires total du réseau 133 863 $ 133 091 $ Redevances − 6 % du chiffre d'affaires du réseau Pizza Pizza 6 751 $ 6 673 $ Redevances - 9 % du chiffre d'affaires du réseau Pizza 73 1 922 1 969 Revenu issu des redevances 8 673 $ 8 642 $ Intérêts payés sur les emprunts (3) (314 ) (332 ) Frais administratifs (135 ) (163 ) Bénéfice ajusté disponible aux fins de distribution à la Société et à Pizza Pizza Limited (5) 8 224 $ 8 147 $ Distribution liée aux actions échangeables des classes B et D(4) (1 735 ) (1 644 ) Charge d'impôts exigibles (1 375 ) (1 375 ) Bénéfice ajusté disponible pour les dividendes aux actionnaires(5) 5 114 $ 5 128 $ Réintégrer : Distribution liée aux actions échangeables des classes B et D(4) 1 735 1 644 Bénéfice d'exploitation ajusté(5) 6 849 $ 6 772 $ Bénéfice ajusté par action(5) 0,219 $ 0,219 $ Bénéfice de base par action 0,217 $ 0,214 $ Dividendes déclarés par la Société 5 266 $ 5 148 $ Dividende par action 0,2139 $ 0,2091 $ Ratio de distribution(5) 103 % 100 %

(1) Le nombre de restaurants pour lesquels le Partenariat reçoit une redevance (« Pool de redevances »), tel que défini dans l'entente modifiée et reformulée de la licence de redevance Pizza Pizza (la « Licence de redevance Pizza Pizza et l'Accord de redevance ») et l'entente modifiée et reformulée de la licence de redevance Pizza 73 modifiée et reformulée (la « Licence de redevance Pizza 73 et l'Accord de redevance ») (ensemble, les « Accords de licence et de redevances »). Pour l'exercice budgétaire de 2017, le Pool de redevance comprend 651 restaurants Pizza Pizza et 100 restaurants Pizza 73. Le nombre de restaurants ajoutés au Pool de redevances chaque année peut être différent du nombre d'ouvertures et de fermetures de restaurants annoncé par Pizza Pizza Limited (« PPL ») sur une base annuelle, car les périodes rapportées diffèrent légèrement. (2) La croissance des ventes à magasins comparables (« CVMC ») représente l'évolution des ventes brutes d'un restaurant Pizza Pizza ou Pizza 73 au cours d'une période, comparativement à son revenu lors de la période précédente, si le restaurant est ouvert depuis au moins 13 mois.En outre, pour un restaurant Pizza 73 dont le territoire a été ajusté en raison de l'ouverture d'un nouveau restaurant, il peut arriver que les ventes utilisées pour prédire un paiement de retrait soient ajoutées à celles qui servent au calcul de la CVMC. La CVMC n'est pas une mesure reconnue en vertu des Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Par conséquent, il est possible que ces chiffres ne soient pas comparables avec des chiffres similaires présentés par d'autres sociétés. Veuillez vous reporter à la section « Réconciliation des mesures Non-IFRS » dans le rapport de gestion de la Société (« MD&A »). (3) La Société doit payer, indirectement par le biais du partenariat, des intérêts débiteurs sur le montant du prêt bancaire en cours d'un montant de 47 millions de $. Les charges d'intérêts comprennent également l'amortissement des frais d'emprunt. Veuillez vous reporter à la section « Charges d'intérêts » du rapport de gestion de la Société (MD&A). (4) Représente la distribution à PPL par les actions échangeables de classes B et D du Partenariat. Les actions de classes B et D sont échangeables contre des actions ordinaires de la Société (les « Actions »), en fonction de la valeur de la parité d'échange des classes B et D au moment de l'échange, tel que défini respectivement dans les Accords de licence et de redevances et représentent 21,1% du total entièrement dilué des actions en circulation au 31 mars 2017 (comparativement à 20,4% au 31 décembre 2016). Au cours du trimestre clos au 31 mars 2017, à la suite du calcul définitif des droits équivalents des actions de la catégorie B et de la catégorie D, relatifs à l'ajustement du Pool des redevances au 1er janvier 2016, PPL a reçu une distribution sur les Actions équivalentes supplémentaires, comme si ces Actions étaient en circulation à la date du 1er janvier 2016. La période de 3 mois close au 31 mars 2017 inclut le paiement d'une distribution de 8 $à PPL, versée conformément au calcul d'égalisation (au 31 mars 2016, PPL avait reçu 22 $). (5) Le « bénéfice d'exploitation ajusté », le « bénéfice ajusté disponible pour les dividendes des actionnaires », le « bénéfice ajusté par action » et le « ratio de distribution » ne sont pas des mesures reconnues en vertu des Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Par conséquent, il est possible que ces chiffres ne soient pas comparables avec des chiffres similaires présentés par d'autres sociétés. Veuillez vous reporter à la section « Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la Société (MD&A). (6) Le chiffre d'affaires du réseau (tel que défini dans les contrats de licence et de redevances) publié par les restaurants Pizza Pizza et Pizza 73 inclut le chiffre d'affaires brut des restaurants appartenant à Pizza Pizza, contrôlés conjointement et franchisés, à l'exclusion de la taxe sur les ventes, de la taxe sur les produits et services et de toute autre somme similaire prélevée par les autorités gouvernementales ou administratives. Le chiffre d'affaires du réseau ne représente pas les résultats d'exploitation consolidés de la Société, mais est utilisé pour calculer les redevances payables au partenariat, tel que présenté ci-dessus.

Une copie des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés et du rapport de gestion de la Société (MD&A) sera disponible à l'adresse www.sedar.com et à l'adresse www.pizzapizza.ca après la clôture des marchés le 9 mai 2017.

Comme annoncé précédemment, la Société tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats. Les détails de cette conférence téléphonique sont les suivants :

Date : Mercredi 10 mai 2017 Heure : 9 h HE Numéro d'appel : 416 340-2216 / 800 377-0758 Enregistrement disponible au numéro : 905 694-9451 / 800 408-3053 Disponible jusqu'au 24 mai 2017 à minuit Code d'accès : 5616015#

Un enregistrement de l'appel sera également disponible sur le site Web de la Société : www.pizzapizza.ca.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés présentés dans le présent rapport peuvent constituer des énoncés « prospectifs » qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer considérablement les résultats, performances ou réalisations réels des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent rapport, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que « peut », « pourrait », « fera », « s'attend à », « estime », « prévoit » et toute autre terminologie similaire. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de la direction concernant des événements et ne sont valables qu'à la date du présent rapport. Ces énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris ceux décrits dans la notice annuelle de la Société. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.