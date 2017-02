Placements Empire Vie Inc. soumet une version rectifiée de son Rapport semestriel de la direction sur le rendement du fonds 2016

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 7 fév. 2017) - Le Fonds commun de revenu mensuel Empire Vie a indiqué par erreur un ratio des frais d'opérations (RFO) de 1,19 % plutôt que de 0,19 % pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 dans son Rapport semestriel de la direction sur le rendement du fonds 2016. L'erreur a été rectifiée et un Rapport semestriel de la direction sur le rendement du fonds corrigé a été déposé sur le site SEDAR.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance Vie. La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie, y compris les fonds de placement garanti de l'Empire Vie. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @empirelifeinv ou visitez notre site Web au www.placementsempirevie.ca pour obtenir plus de détails.

