Placements NEI annonce des changements au niveau de risque de certains fonds et une fusion de la catégorie de société

TORONTO, ON--(Marketwired - 7 juin 2017) - Placements NordOuest et Éthiques S.E.C. (le " gestionnaire " ou " NEI "), en tant que gestionnaire des Fonds NEI, a annoncé des changements au niveau de risque de six Fonds NEI. Ces changements seront reflétés dans le renouvellement du prospectus simplifié des Fonds NEI, qui doit être déposé vers le 7 juin 2017, et visent à satisfaire aux exigences de la nouvelle méthodologie de classification des risques des Autorités canadiennes en valeurs mobilières publiée en décembre 2016. Auparavant, le Fonds suivait la méthodologie de classement des risques basée sur l'approche recommandée par l'Institut des fonds d'investissement du Canada.

Fonds Niveau de risque actuel Niveau de risque modifié Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI Faible à moyen Faible Portefeuille NEI Éthique Sélect conservateur Faible à moyen Faible Fonds d'actions canadiennes Éthique NEI Moyen Faible à moyen Fonds de dividendes canadiens NordOuest NEI Moyen Faible à moyen Portefeuille NEI Sélect croissance mondiale maximale Moyen Faible à moyen Fonds de marchés émergents NordOuest NEI Élevé Moyen à élevé

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement des fonds concernés.

NEI a également annoncé aujourd'hui de la part de ses fonds en catégorie de société, chacun représentant une catégorie distincte de parts spéciales de la Catégorie de société Nord-Ouest inc. (les " Fonds de catégorie de société "), son intention de les fusionner avec les versions en fiducie correspondantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ce changement a été décidé à la suite des modifications annoncées au printemps dernier par le gouvernement fédéral, en vertu desquelles certains avantages conférés aux fonds canadiens de catégorie de société ont été éliminés, particulièrement celui qui permettait aux transferts entre fonds de catégorie de société de ne pas être traités comme une disposition à la juste valeur du marché. En conséquence, à partir de l'année prochaine, les transferts entre fonds de catégorie de société déclencheront un gain ou une perte en capital pour les investisseurs au moment du transfert et ne pourront plus bénéficier du report d'imposition.

Fonds clos Fonds maintenu Catégorie de société court terme NordOuest NEI Fonds du marché monétaire NEI Catégorie de société tactique de rendement NordOuest NEI Fonds tactique de rendement NordOuest NEI Catégorie de société croissance et revenu NordOuest NEI Fonds croissance et revenu NordOuest NEI Catégorie de société de dividendes canadiens NordOuest NEI Fonds de dividendes canadiens NordOuest NEI Catégorie de société d'actions canadiennes NordOuest NEI Fonds d'actions canadiennes NordOuest NEI Catégorie de société de dividendes américains NordOuest NEI Fonds de dividendes américains NordOuest NEI Catégorie de société de marchés émergents NordOuest NEI Fonds de marchés émergents NordOuest NEI Catégorie de société d'actions mondiales NordOuest NEI Fonds d'actions mondiales NordOuest NEI Catégorie de société Spécialisée d'actions NordOuest NEI Fonds Spécialisé d'actions NordOuest NEI Portefeuille NEI Sélect conservateur de catégorie de société Portefeuille NEI Éthique Sélect conservateur Portefeuille NEI Sélect équilibré de catégorie de société Portefeuille NEI Sélect équilibré Portefeuille NEI Sélect croissance de catégorie de société Portefeuille NEI Sélect croissance Portefeuille NEI Sélect croissance mondiale maximale de catégorie de société Portefeuille NEI Sélect croissance mondiale maximale

Les achats (dont les régimes de paiements préautorisés) et transferts concernant la Catégorie de société seront arrêtés immédiatement. Les investisseurs souhaitant établir de nouveaux régimes de paiement préautorisés pour les versions en fiducie correspondant aux Fonds de la Catégorie de société qu'ils détiennent actuellement devraient s'adresser à leur conseiller financier. Les programmes de retrait automatique des Fonds de la Catégorie de société seront honorés jusqu'à la date des fusions, puis rétablis dans les versions en fiducie des Fonds correspondants. Les transactions de fusion doivent se dérouler vers la fin de l'année, sous réserve que toutes les approbations nécessaires aient été obtenues.

À PROPOS DE PLACEMENTS NEI

Placements NEI est une société nationale de fonds communs de placement qui possède un actif sous gestion d'environ 6 milliards $. Elle permet aux investisseurs particuliers canadiens d'avoir accès à des gestionnaires de portefeuilles indépendants chevronnés par l'intermédiaire d'une vaste gamme de solutions de placements dans trois familles de fonds distinctes : NEI, Fonds Éthiques et Fonds NordOuest. Elle offre une gamme complète de styles de gestion ainsi que des choix de placements traditionnels et responsables.

Placements NEI appartient en parts égales aux centrales de caisse de Credit Union provinciales et au Mouvement Desjardins.

Cette expérience, conjuguée à d'importantes ressources, permet à Placements NEI de soutenir activement la croissance de ces réseaux et des canaux de conseillers indépendants.

Placements NEI possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.