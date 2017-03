Placements NEI annonce des fusions proposées et des changements concernant la gestion de portefeuille

TORONTO, ON--(Marketwired - 2 mars 2017) - Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (" gestionnaire " ou " NEI "), en sa qualité de gestionnaire des fonds NEI, a annoncé aujourd'hui les fusions de fonds proposées suivantes, sous réserve de l'obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation. Si elles sont approuvées, les fusions prendront effet vers le 18 avril 2017 (" date de la fusion ").

Fonds dissous Fond prorogé Fonds Macro de répartition d'actifs canadiens NordOuest NEI Fonds tactique de rendement NordOuest NEI Catégorie de société Macro de répartition d'actifs canadiens NordOuest NEI

Le commandité du gestionnaire a reçu l'approbation de son conseil d'administration pour procéder aux fusions. En outre, le comité d'examen indépendant des Fonds dissous a conclu, après avoir examiné les fusions, que les fusions, si elles sont mises en œuvre, procureraient un résultat équitable et raisonnable pour les Fonds dissous.

Les porteurs de parts des deux Fonds dissous seront invités à approuver les fusions lors d'assemblées extraordinaires devant avoir lieu vers le 10 avril 2017. Les achats et les substitutions de titres des Fonds dissous seront suspendus après la fermeture des bureaux le 2 mars 2017. Les porteurs de titres des Fonds dissous auront le droit de faire racheter des titres jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date de la fusion. Après la date de prise d'effet de la fusion, les programmes de placements préautorisés et de retraits systématiques qui avaient été établis à l'égard des Fonds dissous seront établis de nouveau à l'égard du Fonds prorogé, à moins que les porteurs de titres visés n'en donnent avis du contraire. Avant les assemblées décrites ci- dessus, les détails complets des fusions proposées seront présentés dans un avis de convocation aux assemblées extraordinaires et dans une circulaire d'information qui seront envoyés aux porteurs de titres inscrits au 9 mars 2017. L'avis de convocation aux assemblées et la circulaire d'information seront également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Les fusions proposées sont le résultat de l'examen continu par le gestionnaire de sa gamme de fonds respective et sont considérées comme étant dans l'intérêt des Fonds dissous. Les porteurs de titres devraient tirer profit de l'envergure accrue et de la diversification plus grande du Fonds prorogé. Les fusions s'effectueront sur une base imposable.

En plus des fusions de fonds proposées, NEI a annoncé aujourd'hui qu'avec prise d'effet vers le 17 mars 2017, elle remplacera le sous-conseiller en valeurs actuel du Fonds équilibré Éthique NEI. Le Fonds sera géré par l'équipe de gestion de portefeuille interne de NEI au moyen d'une approche à plusieurs gestionnaires qui comprend QV Investors Inc. et Guardian Capital L.P.

À PROPOS DE PLACEMENTS NEI

Placements NEI est une société nationale de fonds d'investissement qui gère un actif d'environ 6 milliards de dollars. Elle permet aux épargnants canadiens d'avoir accès à des gestionnaires de portefeuille chevronnés par l'intermédiaire d'un vaste choix de solutions de placement dans trois familles de fonds : NEI, les Fonds NordOuest et les Fonds Éthiques. Ses produits procurent aux investisseurs une gamme complète de styles de gestion ainsi que des choix de placements traditionnels et responsables.

Placements NEI appartient à parts égales aux centrales de Crédit Union provinciales et au Mouvement Desjardins.

Cette expérience, conjuguée à d'importantes ressources, permet à Placements NEI de soutenir activement la croissance de ces réseaux et des canaux de conseillers indépendants.

Placements NEI a des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Il est possible que le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs à propos des Fonds et des fusions proposées. Les énoncés prospectifs comportent des déclarations de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme " prévoir ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " compter ", " croire ", " estimer " et d'autres semblables ainsi que les formes négatives de ces expressions. Par ailleurs, toute déclaration à l'égard des avantages des fusions proposées constitue également une déclaration prospective. Fondées sur des prévisions et des projections courantes à l'égard d'événements futurs, les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties entre autres à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le fonds ainsi qu'à des facteurs économiques.

Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur. En fait, les événements et les résultats réels pourraient s'avérer sensiblement différents de ceux énoncés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective des Fonds. Toutes sortes de facteurs importants peuvent contribuer à ces écarts, parmi lesquels l'opposition des porteurs de titres ou des organismes de réglementation aux fusions proposées. Veuillez prendre note que la liste des facteurs importants précités n'est pas exhaustive.

Nous vous incitons à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres, avant de prendre une décision de placement et nous vous prions instamment de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. De plus, sachez que les Fonds n'ont pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Vous trouverez une description complète des Fonds dans les documents s'y rapportant à l'adresse www.sedar.com. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres comptables ou fiscalistes quant aux conséquences des fusions proposées sur leur situation.