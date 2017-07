Placements NEI communique sa politique d'investissement responsable

TORONTO, ON--(Marketwired - 4 juillet 2017) - Aujourd'hui, Placements NEI (NEI) a publié sa politique d'investissement responsable (la " politique "), en réponse à l'attention soutenue suscitée par le secteur en plein essor de l'investissement responsable.

" Les conseillers financiers, consultants en placements, organismes de bienfaisance et fondations universitaires démontrent un intérêt croissant pour les différentes stratégies et techniques offertes par NEI ", a déclaré Robert Walker, directeur de l'investissement responsable chez NEI. " Nous tenons particulièrement à favoriser la compréhension de l'investissement responsable auprès des épargnants afin qu'ils puissent en reconnaître les avantages pour leur futur propre ainsi que pour celui de notre pays, confronté à de multiples enjeux environnementaux et sociaux. "

Cette politique définit la philosophie d'investissement qui guide les efforts de NEI et décrit le programme dans les moindres détails (stratégies, procédures et degré de responsabilité envisagé par rapport aux promesses données aux investisseurs).

" NEI est chef de file en matière de développement de l'investissement responsable depuis plus de 30 ans. La diffusion de cette politique représente une excellente occasion d'énoncer dans un document unique à quel point nous sommes convaincus que l'investissement responsable peut créer de la valeur pour les investisseurs et pour les autres parties prenantes d'une entreprise ainsi que pour la société dans son ensemble ", a déclaré Robert Walker.

Pour consulter la politique d'investissement responsable de NEI, veuillez visiter le site : http://bit.ly/2uoAUOO

Pour en savoir davantage à propos de Placements NEI, veuillez visiter la page : https://www.neiinvestments.com/pages-fr/about-nei/

À PROPOS DE PLACEMENTS NEI

Placements NEI est une société nationale de fonds communs de placement qui possédait au 30 avril 2017 un actif sous gestion d'environ 6 milliards $. Elle offre aux investisseurs particuliers et institutionnels canadiens une exposition à des gestionnaires d'actifs aux spécialisations très variées et procure de multiples styles de gestion, notamment des stratégies d'investissement responsable axées sur l'intégration des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), des dialogues d'entreprise, l'investissement d'impact et exempt de combustibles fossiles.

Placements NEI appartient en parts égales aux centrales de caisse de Credit Union provinciales et au Mouvement Desjardins. Cette expérience, conjuguée à d'importantes ressources, permet à Placements NEI de soutenir activement la croissance de ces réseaux et des canaux de conseillers indépendants.

Placements NEI possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.PlacementsNEI.com. ou encore suivez Placements NEI sur Twitter et LinkedIn.

Les opinions aux présentes ne sont exprimées qu'à des fins d'information et on ne peut se fier à celles-ci comme s'il s'agissait d'une recommandation d'achat ou de vente ou comme un conseil particulier en placement, finance, fiscalité ou autre domaine connexe.

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez consulter le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être reproduit. Fonds NordOuest, Fonds Éthiques et Placements NEI sont des marques déposées et des marques de commerce détenues par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.