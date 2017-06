Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées : Le réseau des ressources intermédiaires est ignoré

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 juin 2017) - L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) déplore la quasi absence de mesures spécifiques auprès du réseau des ressources intermédiaires dans le Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Des 52 mesures du Plan d'action, une seule s'adresse aux ressources intermédiaires (numéro 51). Elle vise la conception d'un outil de sensibilisation et de formation sur la réalité des personnes aînées LGBT à l'intention des employés du réseau et des divers milieux de vie des personnes aînées (à domicile, RPA, RI-RTF, CHSLD).

Ce Plan montre que nous sommes des partenaires oubliés par le gouvernement alors que les propriétaires de ressources peuvent jouer un rôle important dans la prévention de la maltraitance auprès des aînés hébergés en ressource intermédiaire (RI) et de leurs proches. Ces ressources représentent un maillon incontournable dans le continuum de services offerts aux personnes vulnérables et représentent un solide réseau pour la promotion de la bientraitance et de la prévention de la maltraitance. « Avec le vieillissement de la population, nos RI sont des lieux tout indiqués pour accueillir les résidents dans des milieux de vie humains, adaptés à leurs besoins et enracinés dans la communauté », affirme Johanne Pratte, directrice générale de l'ARIHQ.

À propos de l'ARIHQ

Rappelons que le réseau des ressources intermédiaires (RI) compte 875 ressources intermédiaires qui hébergent 13 500 personnes vulnérables dans toutes les régions du Québec, dont près de 10 000 personnes âgées en perte d'autonomie. Ces ressources embauchent plus de 10 000 employés, dont près de 90 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.