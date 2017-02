Plus de 150 projets visant les routes et les trottoirs sont prévus à Winnipeg en 2017

Projets rendus possibles grâce à un investissement de 105 millions de dollars

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 24 fév. 2017) - Les investissements dans des routes modernes, sécuritaires et efficaces sont essentiels pour relier les collectivités entre elles, pour aider les entreprises à assurer le transport efficace de leurs produits, et pour offrir à tous les Canadiens un avenir économique solide.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la province du Manitoba et la Ville de Winnipeg ont communiqué des renseignements détaillés au sujet de l'investissement de 105 millions de dollars dans le cadre de plus de 150 projets de construction de routes qui seront lancés à Winnipeg cette année. La liste des projets proposés comprend des projets visant des routes locales, des ruelles et des trottoirs dont on envisage le renouvellement en 2017. Ces travaux s'ajouteront aux travaux routiers régionaux qui sont déjà prévus pour cette année.

Les automobilistes, les piétons et les cyclistes pourront profiter de déplacements plus agréables dans les quartiers résidentiels de la ville, grâce à l'investissement total de 60,3 millions de dollars prévu pour le renouvellement des rues et des ruelles à l'échelle locale, pour l'application d'une couche mince d'asphalte bitumineux, pour les améliorations des routes granulaires, et pour le renouvellement des trottoirs, des sentiers et des pistes cyclables à l'échelle locale en 2017. Ces projets de construction locaux s'ajouteront aux investissements de 44,8 millions de dollars pour les importants travaux visant les routes et les trottoirs prévus cette année, ce qui comprend notamment la réfection de plusieurs sections de l'autoroute Pembina, des travaux majeurs de remise en état de l'avenue Ellice, entre les rues Erin et Arlington, et la remise en état du boulevard Provencher vers l'est, entre les rues Des Meurons et Archibald.

Avec un investissement aussi important dans les infrastructures de la ville, les gens de Winnipeg peuvent s'attendre à une saison de construction occupée et productive, qui commencera le plus tôt possible ce printemps.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour renforcer la classe moyenne, pour créer des emplois et pour favoriser la croissance économique. Les infrastructures communautaires modernes et efficaces comme les routes et les ponts contribuent à une qualité de vie élevée en favorisant les liens entre les gens, en appuyant les entreprises locales et en permettant aux Canadiens de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leur famille. »

L'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Manitoba est ravi d'avoir conclu un partenariat avec la Ville et le gouvernement fédéral pour l'amélioration des routes, des ruelles et des trottoirs à Winnipeg. Ces types d'investissements dans les infrastructures des transports permettent d'assurer le transport efficace des produits et des services, tout en améliorant la sécurité de nos routes et faisant de nos quartiers, un endroit où il sera encore plus agréable de vivre, de travailler et de fonder une famille. »

L'honorable Scott Fielding, ministre des Familles, au nom de l'honorable Eileen Clarke, ministre des Relations avec les Autochtones et les municipalités

« Les gens de Winnipeg ont indiqué à plusieurs reprises que la réparation des routes constitue leur principale priorité, et je suis heureux de constater que nous pouvons concrétiser notre investissement sans précédent de 105 millions de dollars pour ce faire. Il ne nous a fallu que trois ans pour dépasser le montant des investissements des six dernières années consacrés au renouvellement des routes par le conseil municipal. Notre bilan est éloquent, et la réparation des routes continuera d'être notre principale priorité. »

Brian Bowman, Maire de Winnipeg

Faits en bref

Sur le montant de 105 millions de dollars consacré aux programmes locaux et régionaux de renouvellement des rues de Winnipeg en 2017, plus de 12,2 millions de dollars devraient provenir du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Le reste du financement est prévu dans les budgets de la province du Manitoba et de la Ville de Winnipeg. Veuillez noter que les niveaux de financement seront finalisés après l'approbation du budget provincial de 2017.

Le gouvernement du Canada offre plus de 68 millions de dollars par année en financement pour les infrastructures municipales au Manitoba, aux termes du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE).

Le FTE fédéral fournit aux municipalités canadiennes une source de financement à long terme permanente, prévisible et indexée. Il permet aux collectivités locales de bénéficier de la souplesse nécessaire pour faire des investissements stratégiques dans 18 catégories de projets différentes, comme les routes et les ponts, le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau potable et aux eaux usées, et les installations récréatives.

Le rapport de 2017 portant sur le renouvellement des routes locales, le renouvellement des ruelles, l'application d'une couche mince d'asphalte bitumineux et l'amélioration des routes granulaires sera examiné le 28 février 2017 par le comité permanent de la Ville sur les politiques en matière de renouvellement des infrastructures et de travaux publics.

Produits connexes

Projets locaux et régionaux visant les routes de Winnipeg - affectations pour les projets en 2017

Liens connexes

Le plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Les investissements fédéraux dans les infrastructures du Manitoba : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/mb-fra.html

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Emplacements des projets régionaux et locaux proposés dans le cadre du programme d'amélioration des rues à Winnipeg en 2017 (en anglais seulement)

Twitter : @INFC_fra

Web : Infrastructure Canada

Document d'information

Projets locaux et régionaux visant les routes à Winnipeg - affectations pour les projets en 2017

Plus de 150 projets de construction seront lancés à Winnipeg en 2017, ce qui représente un investissement total de 105 millions de dollars dans les rues, les ruelles et les trottoirs de Winnipeg. Le gouvernement du Canada fera une contribution de 12,2 millions de dollars pour couvrir une partie des coûts de ces projets, aux termes du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Le reste du financement est prévu dans les budgets de la province du Manitoba et de la Ville de Winnipeg. Veuillez noter que les niveaux de financement seront finalisés après l'approbation du budget provincial de 2017.

Voici quelques détails au sujet de cet investissement :

Des améliorations sur plus de 130 kilomètres de routes sont prévues pour 2017.

Le programme d'améliorations des rues à l'échelle locale est assorti d'un financement de 60,3 millions de dollars réparti comme suit :

Renouvellement des rues à l'échelle locale (y compris dans des secteurs industriels/commerciaux) - 25 millions de dollars

Améliorations des rues, des voies et des trottoirs à l'échelle locale (travaux financés grâce à la réserve pour le renouvellement des rues à l'échelle locale) - 23,3 millions de dollars

Renouvellement des voies - 2,75 millions de dollars

Couche mince en asphalte bitumineux à l'échelle locale - 5 millions de dollars

Améliorations des routes granulaires, y compris l'épandage d'huile routière - 3 millions de dollars

Renouvellement des trottoirs sur les rues à l'échelle locale - 800 000 $

Renouvellement des sentiers récréatifs et des pistes cyclables - 500 000 $

Le programme d'amélioration des rues à l'échelle régionale est assorti d'un financement de 44,8 millions de dollars réparti comme suit :

Travaux de réfection et travaux importants de remise en état à l'échelle régionale - 38,6 millions de dollars

Travaux de préservation du fraisage et du pavage à l'échelle régionale - 3,9 millions de dollars

Renouvellement des trottoirs, des bordures et des rues au centre-ville - 1,5 million de dollars

Améliorations de l'accessibilité à l'échelle régionale, comme le renouvellement des trottoirs et des bordures dans la région, et le pavage des accotements granulaires dans la région - 750 000 $

Améliorations de l'accessibilité à l'échelle régionale, comme l'installation d'indicateurs d'avertissement repères sous la surface - 100 000 $

Pour en savoir plus sur le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, visitez le site http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html.

Pour en savoir plus sur les projets individuels qui figurent dans la liste ci-dessus, veuillez vous adresser à la Ville de Winnipeg.