Plus de 1,7 million de dollars à cinq entreprises innovantes de Québec

Ce financement servira à acquérir de l'équipement, promouvoir les produits des entreprises et entraîner la création d'environ 38 emplois

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Jusqu'à 38 nouveaux emplois dans des entreprises innovantes pourraient être créés grâce à l'investissement de 1,7 million de dollars du gouvernement du Canada, ce qui préparera les Québécois employés dans le secteur manufacturier pour les emplois de demain.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains a salué cet investissement lors de son passage dans la province.

Cet investissement permettra aux cinq entreprises suivantes, toutes dans le secteur manufacturier, de développer les technologies requises et aider les travailleurs à acquérir les compétences, et ce, afin de commercialiser plus rapidement leurs produits.

Eddyfi NDT inc . conçoit, fabrique et commercialise des instruments d'inspection, des scanners, des sondes et des logiciels pour les essais non destructifs. L'appui de 700 000 dollars permettra à Eddyfi d'acquérir des centres d'usinage cinq axes et d'outillage de production pour mieux intégrer ses activités à celles d'entreprises récemment acquises; mettre en marché ses nouveaux produits; et développer de nouveaux marchés internationaux.

conçoit, fabrique et commercialise des instruments d'inspection, des scanners, des sondes et des logiciels pour les essais non destructifs. L'appui de 700 000 dollars permettra à Eddyfi d'acquérir des centres d'usinage cinq axes et d'outillage de production pour mieux intégrer ses activités à celles d'entreprises récemment acquises; mettre en marché ses nouveaux produits; et développer de nouveaux marchés internationaux. Optel Vision inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d'inspection et de sérialisation pour les lignes d'emballage et d'emballage des entreprises pharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques, notamment Lilly, Pfizer, Bayer et GE Healthcare. L'appui de 500 000 dollars soutiendra la croissance d'Optel Vision en acquérant de l'équipement destiné à améliorer sa productivité et en développant le marché brésilien.

IngeniArts Technologies inc . est une entreprise en démarrage dans le secteur des technologiques propres, spécialisée dans le stockage d'énergie pour véhicules électriques. L'appui de 250 000 dollars a permis à l'entreprise de fabriquer des unités de démonstration et réaliser des activités pour promouvoir sa pile électromécanique pour les chariots élévateurs.

est une entreprise en démarrage dans le secteur des technologiques propres, spécialisée dans le stockage d'énergie pour véhicules électriques. L'appui de 250 000 dollars a permis à l'entreprise de fabriquer des unités de démonstration et réaliser des activités pour promouvoir sa pile électromécanique pour les chariots élévateurs. Laserax inc. est spécialisée dans le développement de systèmes utilisant la technologie laser dans des applications industrielles qui améliorent la productivité des entreprises de fabrication. L'appui de 150 000 dollars permettra à l'entreprise d'améliorer la mise en marché internationale des produits.

Dizal inc . conçoit, produit et met en marché de revêtements extérieurs en aluminium de première qualité pour les secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. Son procédé exclusif intègre une nouvelle technologie d'impression numérique haute vitesse qui reproduit des textures telles que le bois, la brique et le marbre. L'appui de 125 000 dollars sera utilisé par l'entreprise pour mettre en marché ses produits au Canada et aux États-Unis.

Le Programme d'innovation du gouvernement du Canada vise à faire de notre pays un pôle mondial de l'innovation, pour ainsi stimuler la croissance économique et permettre à tous les Canadiens d'améliorer leurs compétences, d'obtenir de meilleurs emplois et d'avoir de plus grandes possibilités. Les principaux programmes qui appuient l'innovation et la diversification de l'économie du Québec comprennent le Programme de développement économique du Québec.

Citations

« Innovation et emplois de qualité forment une équation. En effet, les meilleurs emplois se trouvent là où la culture de l'innovation est fertile. Ces emplois se traduisent à coup sûr par de meilleurs emplois qui profitent à la classe moyenne. Les entreprises qui décident d'investir ciblent bien sûr les économies les plus innovantes, là où le milieu entrepreneurial est des plus créatifs et sait transformer les idées en réalités. Voilà comment création d'emplois et croissance de l'économie du Québec forment un tout. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Avec cet appui du gouvernement du Canada, cinq entreprises de Québec continueront de faire rayonner l'expertise régionale à l'étranger. Performantes et axées sur l'avenir, elles contribuent à la croissance économique de notre région et du Canada et créent des emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a lancé le Programme d'innovation, un moment pour rappeler l'importance accordée au renforcement de la classe moyenne canadienne et des moyens choisis pour y parvenir, dont celui de faire du Canada un centre mondial de l'innovation.

Le Programme d'innovation vise à inciter la compétitivité des entreprises et à encourager la fabrication avancée et de pointe.

Améliorer la qualité de vie de la classe moyenne est un élément essentiel à la prospérité du Canada, et cela passe inévitablement par l'investissement dans l'innovation.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les cinq projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Suivez le ministre Bains sur les médias sociaux

Twitter : @MinistreISDE

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan

FICHE D'INFORMATION

Plus de 1,7 million de dollars à cinq entreprises innovantes de Québec

Jusqu'à 38 nouveaux emplois dans des entreprises innovantes pourraient être créés grâce à l'investissement de 1,7 million de dollars du gouvernement du Canada, ce qui préparera les Québécois employés dans le secteur manufacturier pour les emplois de demain.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains a salué cet investissement lors de son passage dans la province.

Les fonds sont consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ).

Promoteur Contribution - Investissement - Description du projet Eddyfi NDT inc. Contribution remboursable de 700 000 $ sur un investissement total de 1 985 000 $

Créée en 2009, Eddyfi est une PME technologique qui se spécialise dans la conception, la production et la commercialisation d'équipement pour essais non destructifs. Le projet vise à mettre en œuvre une stratégie de croissance de l'entreprise qui repose sur l'amélioration de la productivité, sur la commercialisation de nouveaux produits et sur le développement de nouveaux marchés. L'entreprise fera notamment l'acquisition de centres d'usinage 5 axes et d'outillage de production afin d'intégrer ses activités à celles d'entreprises récemment acquises. Le projet devrait créer 10 emplois. Optel Vision inc. Contribution remboursable de 500 000 $ sur un investissement total de 2 230 000 $

Fondée à Québec en 1989, Optel Vision intègre aux lignes de production pharmaceutiques des systèmes automatisés d'inspection et de sérialisation assurant la sécurité des produits de ses clients. Optel Vision est un leader mondial en ce qui a trait aux systèmes de traçabilité pour l'industrie pharmaceutique et compte parmi ses clients huit des dix plus importants fabricants de médicaments génériques au monde. Le projet vise à soutenir la croissance d'Optel Vision par l'acquisition d'équipement destiné à améliorer sa productivité et par le développement du marché brésilien. L'embauche de ressources humaines pour développer ce marché est également prévue de même que les honoraires professionnels pour, entre autres, optimiser les processus opérationnels. Des activités de commercialisation sont également au programme. Le projet devrait créer 15 emplois. IngeniArts Technologies inc. Contribution remboursable de 250 000 $ sur un investissement total de 920 000 $

Fondée en 2011, IngeniArts Technologies est une PME en démarrage dans le secteur des technologiques propres, spécialisée dans le stockage d'énergie pour véhicules électriques. Le projet vise à réaliser un ensemble d'activités pour développer et commercialiser un système intelligent de stockage d'énergie électrique, une batterie 4.0. Il s'agit du système UGOWORK adapté au marché des chariots élévateurs. Les principales activités du projet sont la fabrication d'unités de démonstration devant servir à tester le produit dans des environnements différents et la réalisation d'activités commerciales telles que capsule vidéo, brochure, site Internet et prospection. La certification du produit pour répondre aux normes réglementaires est également prévue. Le projet devrait créer 1 emploi. Laserax inc. Contribution remboursable de 150 000 $sur un investissement total de 400 000 $

Fondée en 2010, Laserax est spécialisée dans le développement et la commercialisation de systèmes industriels de marquage au laser qui permettent aux producteurs et transformateurs de métaux d'avoir une traçabilité infaillible de leurs produits métalliques. Le projet devrait créer 1 emploi. Dizal inc. Contribution remboursable de 125 000 $ sur un investissement total de 250 000 $

Constituée en janvier 2016, Dizal est une PME en démarrage qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation de revêtements muraux extérieurs haut de gamme en aluminium tant pour les secteurs résidentiel, commercial, industriel qu'institutionnel. Le procédé, exclusif, intègre notamment une nouvelle technologie d'impression digitale à haute vitesse qui reproduit des textures comme le bois, la brique et le marbre. Le projet vise la mise en œuvre d'un plan de commercialisation au Canada et aux États-Unis. Les activités prévues comprennent principalement la mise à jour du site Web, la réalisation de placements publicitaires, la création de matériel promotionnel, la participation à des foires commerciales et l'embauche d'une ressource dédiée aux ventes et au marketing. Le projet devrait créer 11 emplois.