Plus de 400 millions de dollars additionnels pour soutenir le logement abordable au Québec

LAVAL, QUEBEC--(Marketwired - 16 jan. 2017) - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, ont annoncé aujourd'hui des investissements de plus de 400 millions de dollars sur deux ans pour faciliter l'accès des Québécois à des logements abordables et sociaux.

Ces investissements permettront d'améliorer l'accès à des logements abordables et sociaux pour les ménages dans le besoin, notamment en soutenant la création et la rénovation de logements pour les aînés et les victimes de violence familiale et en effectuant des réparations dans des logements sociaux existants. Les gouvernements du Canada et du Québec travaillent de concert dans la mise en œuvre de cette entente.

En vertu de cette entente de deux ans, 286 millions de dollars seront engagés par le gouvernement du Canada et 121 millions de dollars par le gouvernement du Québec sous forme d'investissements dans le logement abordable et social au Québec.

L'annonce s'est déroulée à Laval, à proximité du site des Immeubles Val-Martin, en présence de la députée de Vimy, Mme Eva Nassif, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, et du maire de Laval, M. Marc Demers. Ce projet recevra 18,2 millions de dollars dans le cadre de cette entente. Ces fonds permettront de reconstruire 124 logements sociaux pour des familles et des personnes seules.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à investir dans le logement abordable, à renforcer nos communautés, soutenir la création d'emplois et assurer la croissance de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Nous procurons à des familles, aînés et personnes seules un lieu où il fait mieux vivre et bâtissons une fondation solide pour notre économie future. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Cette entente permettra au Québec de construire et de rénover davantage de logements sociaux et abordables tout en conservant toute la flexibilité nécessaire pour prioriser et réaliser des projets d'envergure. Le cas des Immeubles Val-Martin est un excellent exemple de ce que nous pourrons réaliser avec ces sommes. Les sommes annoncées aujourd'hui s'ajoutent aux centaines de millions de dollars investis chaque année par le gouvernement du Québec pour soutenir les ménages québécois ayant besoin d'un logement abordable. » - M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Quelques faits

Un nouvel investissement de 286,3 millions de dollars du gouvernement fédéral et de 121,2 millions de dollars du gouvernement du Québec aidera les Québécois dans le besoin à accéder à un logement abordable. Ces investissements s'ajoutent au financement conjoint de 577 millions de dollars actuellement prévus dans le cadre de l'entente Investissement dans le logement abordable 2014-2019 (IDLA).

Le nouveau financement sur deux ans comprend : 48,4 millions de dollars pour appuyer la construction, la réparation et l'adaptation de logements abordables pour les aînés; 22,2 millions de dollars pour soutenir la construction et la rénovation de centres d'hébergement et de maisons de transition pour les victimes de violence familiale; 94,5 millions de dollars pour aider à répondre à la demande de réparations à mesure que le parc de logements sociaux vieillit et pour accroître l'efficacité énergétique et réduire la consommation d'énergie et d'eau; 242,4 millions de dollars dans le cadre de l'engagement de doubler le financement actuel de l'entente IDLA pour améliorer l'offre de logement abordable au Québec.

Le gouvernement du Québec conçoit et choisit les programmes qu'il souhaite administrer et possède la marge de manœuvre nécessaire pour mettre en œuvre un éventail de programmes de logement abordable afin de répondre aux besoins de sa population.

Le projet de régénération d'une portion des Immeubles Val-Martin est un investissement total de 18,2 millions de dollars. Les travaux commenceront à l'été 2017 et s'étaleront sur une période de deux ans.

À propos de la SCHL et de la SHQ

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642, visitez le schl.ca ou suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook .

La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 229 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

DOCUMENT D'INFORMATION

Investissements dans le logement abordable au Canada

Les mesures prévues au cours des deux prochaines années pour donner aux Canadiens un meilleur accès à des logements plus abordables comprennent ce qui suit :

La multiplication par deux du financement actuel fourni par le gouvernement du Canada, les provinces et les territoires dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA), qui atteint plus de 1 milliard de dollars sur deux ans (2016-2017 et 2017-2018).

Le gouvernement du Canada versera également les sommes suivantes sur deux ans aux termes de l'IDLA : 200,1 millions de dollars pour appuyer la construction, la réparation et l'adaptation de logements abordables pour les aînés; 89,9 millions de dollars pour soutenir la construction et la rénovation de centres d'hébergement et de maisons de transition pour les victimes de violence familiale; 177,7 millions de dollars (i) pour aider à répondre aux besoins de logement dans les collectivités nordiques et inuites; 490 millions de dollars pour soutenir les rénovations et les améliorations des logements sociaux au Canada. Ces fonds s'ajoutent aux 77,7 millions de dollars versés par le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.



(i) Une partie de ces fonds sera distribuée par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC).