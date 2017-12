Potentiel aurifère de Château Fort confirmé et mise à jour des projets Apollo et Atlas

SASKATOON, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 5 déc. 2017) - Tarku Resources Ltd. (TSX CROISSANCE:TKU) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer que le potentiel de découverte de minéralisation aurifères et à métaux de base sur son projet Château Fort a été confirmé par les travaux de cartographie des géologues du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN). Les résultats ont permis de définir que l'empilement volcanique qui est l'hôte de l'ancienne mine Eastmain se poursuit vers l'est sur le projet Château Fort détenu à 100% par Tarku.

Tarku annonce également que les travaux d'échantillonnage de till, d'humus et de roche sur ses projets Apollo et Atlas du secteur de Matagami sont complétés et que les échantillons sont en traitement. Rappelons que ce levé vise à identifier les secteurs prioritaires le long du cisaillement de la Rivière Waswanipi qui est associé à des roches alcalines, à des conglomérats polygéniques et à des intrusions porphyriques anomales en or (voir le communiqué de presse du 2 novembre 2017). Les projets Apollo et Atlas sont également détenus à 100% par Tarku.

Potentiel du Projet Château Fort

Le levé complété au cours de l'été dernier par l'équipe du MERN (Bulletin Géologique : Géologie de la région de l'île Bohier, Beauchamp et Massei, 2017) a permis de réinterpréter la stratigraphie et les éléments structuraux de la ceinture de roches vertes de la Haute Eastmain (CRVHE). Ceci a permis de délimiter une zone favorable (identifiée Mine Eastmain) à la découverte de minéralisations similaire à celles de l'ancienne mine Eastmain (production historique de 118 356 tonnes @ 10,6 g/t Au; Ressources MSV, GM 56083, 1997) qui est présente sur un secteur de 5 km par 2 km sur le projet Château Fort. Les travaux ont également permis de définir une autre zone favorable aux minéralisations de sulfures massifs volcanogènes aurifères (identifiée Exhalite des monts Otish) qui contient des cherts pyriteux et qui est localisée à 2,7 km à l'est de l'indice Colline du Château Fort (3,3 g/t Au; échantillon choisi, MERN, MB 88-16, 1988). Également, un nouvel échantillon choisi prélevé sur la Colline du Château Fort lors du levé du MERN a retourné une valeur de 1,78 % Zn, soulignant la nature polymétallique du secteur. Tarku met en garde que la minéralisation présente à l'ancienne Mine Eastmain n'est peut-être pas indicatif de la minéralisation qui pourrait être identifiée sur le projet Château Fort.

Travaux d'exploration des projets Apollo et Atlas

Les travaux d'échantillonnage de till, d'humus et de roche sur les projets Apollo (Au) et Atlas (Au-Ag-Cu-Zn) dans le secteur de Matagami ont été complétés au début du mois de novembre. Un total de 80 échantillons de till et d'humus ont été prélevés sur l'ensemble des titres miniers afin d'identifier les secteurs prioritaires le long du cisaillement de la Rivière Waswanipi (CRW) et des autres structures et contacts les plus prometteurs qui sont présents sur plus de 19 kilomètres, contexte géologique que Tarku interprète comme similaire à celui de la faille régionale de Sunday Lake, hôte de la Mine Detour Lake. Tarku met en garde que la minéralisation présente à la mine Detour Lake n'est peut-être pas indicatif de la minéralisation qui pourrait être identifiée sur ses propriétés de Matagami, ceci demeurant un modèle d'exploration conceptuel.

Rappelons que des travaux d'exploration historiques réalisés avaient permis d'identifier la présence d'échantillons de till contenant des grains d'or ainsi que plusieurs valeurs supérieures à 0,5 g/t Au dans le concentré de minéraux lourds dont une valeur de 4,94 g/t Au (GM 46892; GM 48222). Les échantillons de Tarku sont présentement en traitements.

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX CROISSANCE:TKU)

Tarku Resources Ltd. est une société d'exploration axée sur la génération de projets pour les métaux précieux et les métaux de base en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale. Tarku détient 100 % des intérêts dans tous ses projets. La génération de projet étant la base du développement minier, la vision de Tarku est de générer des projets d'exploration avec un excellent potentiel pour des partenaires ou des acheteurs éventuels. Tarku possède une équipe de gestion expérimentée ainsi qu'une équipe technique solide. L'objectif de Tarku est de créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à l'acquisition stratégique de projets d'exploration, à l'utilisation de techniques d'exploration innovantes et à l'exploration de terrains fertiles. La direction met en garde que les résultats passés ou les découvertes sur des terrains proches ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats qui peuvent être obtenus sur les propriétés de la Société.

M. Benoit Lafrance, géo., Ph.D., directeur de l'exploration et administrateur de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a préparé, supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

