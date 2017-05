Pour sa 6ème année, Percona Live, la conférence sur les bases de données Open Source a impressionné son audience avec 10 Keynotes, 192 Groupes de Travail et plus encore

Percona Live Europe, la conférence sur les bases de données Open Source aura lieu à Dublin du 25 au 27 septembre 2017

RALEIGH, NC--(Marketwired - May 23, 2017) - Percona, la société qui offre des solutions et services de classe entreprise pour MySQL® et MongoDB®, a annoncé aujourd'hui le succès de sa sixième édition Percona Live Open Source Database Conference 2017, qui a eu lieu du 24 au 27 avril 2017, au Centre de congrès de l'hôtel Hyatt Regency à Santa Clara. Percona a également annoncé que la troisième édition de Percona Live Europe est prévue du 25 au 27 septembre 2017 et aura lieu à l'hôtel Radisson Blu Royal à Dublin, en Irlande. Un communiqué de presse sera annoncé dans les prochaines semaines.

Percona Live, la conférence sur les bases de données Open Source, est le premier événement pour les particuliers et les entreprises qui développent et utilisent des logiciels libres. Les sujets de cette année se concentrent sur trois domaines clés - MySQL, MongoDB et d'autres bases de données Open Source, mais aussi sur des sujets plus spécialisés comme Amazon Web Services, PostgreSQL, RocksDB, monitoring and time series data. La conférence de cette année comportait 10 Keynotes, 17 tutoriaux 192 groupes de travail et deux formations « 101 », une sur MySQL et l'autre sur MongoDB.

« Avec la croissance et l'adoption des bases de données Open Source dans l'entreprise et l'innovation continue de cet écosystème, Percona Live, la conférence sur les bases de données Open Source est l'un des événements les plus importants et pertinents de l'industrie technologique », a déclaré Peter Zaitsev, cofondateur et PDG de Percona. « Je tiens à remercier tous les sponsors, conférenciers et participants qui ont permis que cet événement soit cette année plus utile encore, plus perspicace et plus amusant que jamais.»

Conférences et Groupes de discussion

Pour la Conférence sur les bases de données Open Source 2017, Percona a présenté 10 Keynites et 192 groupes de travail, notamment:

MySQL 8.0: Powering the Next Generation of Web, Saas, Cloud - Tomas Ulin, Oracle

Accelerate MySQL® for Demanding OLAP and OLTP Use Cases with Apache® Ignite™ - Nikita Ivanov, Fondateur & CTO, GridGain, et Peter Zaitsev, CEO, Percona

The Open Source Database Business Model is Under Siege - Paul Dix, InfluxDB

The Future of Monitoring Is Distributed - Baron Schwartz, VividCortex

MySQL 8.0: Security - Georgi Kodinov, Team Lead, MySQL Server General Team, et Mike Frank, Product Management Director, Oracle

Automating High Availability MongoDB Cluster Deployment and Management - Jonathan Rudenberg, CTO, Flynn

Do's and Dont's of the Modern Hybrid MongoDB MySQL Environment - Jonathan Wage, CTO, Opensky, et Rick Vasquez, Technical Account Manager, Percona

Inserting 1 Million Metrics per Second into KairosDB - Brian Hawkins, Staff Engineer, Proofpoint

Running Cassandra on Apache Mesos Across Multiple Data Centers at Uber - Karthik Gandhi, Senior Software Engineer, Uber

Le sondage de satisfaction après la conférence de cette année a suscité d'énormes éloges, notamment :

« Ce fut une excellente conférence. Je suis rentré chez moi avec des connaissances que je peux exploiter.»

«C'était globalement un événement bien organisé. Les tutoriaux étaient de première classe et la salle d'exposition très fréquentée. Je vais certainement y participer de nouveau.»

« Percona Live est toujours ma conférence préférée de l'industrie ! »

Des sessions vidéos et des présentations peuvent être téléchargées sur le site internet de la conférence.

Partenariats

La conférence de base de données open source de Percona 2017 a été rendue possible grâce au soutien des sponsors suivants:

Diamant Plus - Continuent, VividCortex

- Clustrix, Grafana Labs, Yelp Exposants - Altinity, ITSumma, O'Reilly, Pythian, ScaleArc, ScaleDB, SelectStar, Severalnines, SolarWinds, Uber, PingCAP, BitNine Global, Alibaba, Object Rocket, TimesCaleDB

- Facebook, MailChimp, Netflix, Google SQL Cloud Media - CMSWire, Datanami, Database Trends & Applications, InsideBigData, InsideHPC, Opensource.com, Packt, Women Who Code

Conférences Percona Live

Qu'est-ce que c'est : Percona Live Europe 2017 est la conférence sur les bases de données Open Source

Où : Dublin, Irlande

Quand : du 25 au 27 septembre 2017

Au sujet de Percona

Avec plus de 3,000 clients dans le monde entier, Percona est la seule compagnie qui fournit des solutions de classe Entreprise pour MySQL et MongoDB aussi bien sur les plateformes traditionnelles que celles dans le cloud. La compagnie fournit Logiciels, Support, Consulting et Services à certaines des marques Internet les plus larges et renommées telles que Cisco Systems, Time Warner Cable, Alcatel-Lucent, Rent the Runway, et la BBC, et également à de nombreuses PME désireuses d'optimiser les performances des applications tout en rationalisant l'efficacité des bases de données. Bien établis en tant que leaders d'opinion, les experts de Percona rédigent le contenu du Percona Data Performance Blog. Les conférences Percona Live attirent les participants et les conférenciers de renom du monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® et Fractal Tree® sont des marques déposées de Percona LLC ou de ses filiales. Toutes les autres marques déposées et non déposées dans ce document sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.