Pourquoi Enbridge et Spectra Energy ont-ils réalisé une fusion?

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 27 fév. 2017) - Enbridge Inc. (TSX:ENB)(NYSE:ENB) (Enbridge) a annoncé aujourd'hui la réalisation de la fusion par échange d'actions (l'opération), annoncée précédemment, pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Spectra Energy Corp (NYSE:SE) (Spectra Energy).

La négociation des actions ordinaires de Spectra Energy au New York Stock Exchange (NYSE) sera suspendue à compter de l'ouverture de la bourse aujourd'hui. Dans le cadre de la réalisation de la fusion, les actions ordinaires de Spectra Energy seront radiées de la Bourse de New York et seront retirées en vertu du US Securities Exchange Act de 1934. Les actions ordinaires d'Enbridge continueront d'être négociées à la fois au NYSE et à la Bourse de Toronto sous le symbole « ENB ».

Les actions ordinaires de Spectra Energy représentées sous forme d'inscription en compte, sans certificat, seront échangées automatiquement contre des actions ordinaires d'Enbridge sans autre intervention de la part des actionnaires de Spectra Energy. CST Trust, l'agence chargée des échanges de l'opération, enverra des lettres d'accompagnement et d'autres instructions dans les prochains jours aux actionnaires de Spectra Energy détenant un certificat d'actions représentant les actions ordinaires de Spectra Energy, pour décrire les mesures que ces actionnaires doivent prendre pour céder leurs actions en échange d'actions ordinaires d'Enbridge. Les actionnaires de Spectra Energy détenant des certificats d'actions devraient attendre de recevoir la lettre d'accompagnement avant de remettre leurs certificats.

Pour obtenir de plus amples informations sur la fusion, les actionnaires sont invités à visiter la page des investisseurs sur le site Web d'Enbridge : www.enbridge.com.

À propos d'Enbridge Inc.

Enbridge Inc. est la première compagnie d'infrastructure énergétique en Amérique du Nord avec des plateformes d'affaires stratégiques comprenant un vaste réseau de pipelines de pétrole brut, de liquides et de gaz naturel et de services réglementés de distribution de gaz naturel et de production d'énergie renouvelable. La compagnie fournit en moyenne 2,8 millions de barils de pétrole brut en toute sécurité chaque jour via son pipeline principal et son réseau Express, soit près de 68 % de sa production canadienne de pétrole brut à destination des États-Unis et déplace environ 20 % de tout le gaz naturel consommé aux États-Unis en desservant les bassins d'approvisionnement et marchés demandeurs principaux. Les services publics réglementés de la compagnie desservent environ 3,5 millions de clients en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans l'État de New York. Enbridge accorde également une attention croissante à l'infrastructure énergétique avec des intérêts dans plus de 2 500 MW de capacité de production nette d'énergie renouvelable et un portefeuille de projets éoliens en mer de plus en plus important en Europe. La compagnie se classe parmi les 100 entreprises les plus engagées en matière de développement durable depuis huit ans pour le négoce de ses actions ordinaires à la bourse de Toronto et à celle de New York, représentées sous le symbole ENB.

Il faut de l'énergie pour vivre et la raison d'existence d'Enbridge est d'alimenter les besoins énergétiques des gens. Pour de plus amples informations, visitez www.enbridge.com.

Renseignements de nature prospective

Ce communiqué de presse contient des renseignements et des énoncés de nature prospective, notamment en ce qui concerne la suspension des négociations et le retrait des actions ordinaires de Spectra Energy et les communications destinées aux actionnaires de Spectra Energy. Bien qu'Enbridge estime que ces déclarations reposent sur des informations et des hypothèses actuelles, raisonnables et complètes, ces énoncés sont nécessairement assujettis à divers risques et incertitudes, notamment en matière de marchés boursiers et de réglementation des valeurs mobilières. Une discussion plus approfondie sur les risques et les incertitudes qui pèsent sur Enbridge figure dans les rapports de la compagnie déposés auprès des autorités de réglementation canadiennes et américaines. Bien qu'Enbridge fasse ces déclarations prospectives de bonne foi, si ces risques ou ces incertitudes devaient se concrétiser, ou si ces hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, Enbridge n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés de nature prospective figurant dans les présentes ou encore en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison.