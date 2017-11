Power Standards Lab ajoute deux nouveaux modèles à la gamme d'analyseurs de puissance, standard de l'industrie, PQube 3

Les nouveaux modèles complètent la gamme de produits déjà éprouvés fournissant une surveillance complète de la qualité de l'onde électrique, de l'énergie et de l'environnement

ALAMEDA, CA--(Marketwired - Nov 7, 2017) - Power Standards Lab Inc. (PSL), leader dans la qualité de l'onde électrique, la surveillance énergétique et l'analyse des données, a annoncé aujourd'hui la disponibilité commerciale de deux nouveaux modèles de la gamme PQube® 3: PQube® 3e et PQube® 3v. Les nouveaux modèles complètent le PQube 3, modèle phare de la société et standard de l'industrie, avec des milliers d'unités déployées à ce jour. Le PQube 3 est employé dans un large éventail de marchés, y compris les outils de fabrication de semi-conducteurs; centres de données (UPS, PDU); énergie (appareillage de commutation, transformateurs, variateurs de fréquence, onduleurs photovoltaïques) et médical (IRM, scanners, générateurs).

La gamme d'analyseurs PQube 3 comprend maintenant:

PQube 3 - moniteur d'énergie et de qualité de l'onde électrique multifonction et multi-circuit ultra-précis. Idéal pour le diagnostic instantané des problèmes d'alimentation et d'analyse de la consommation d'énergie ainsi que des capacités de mesure environnementale et de processus externe

PQube 3e - surveillance de la consommation d'énergie jusqu'à 14 charges monophasées ou 4 charges triphasées mesurées simultanément; réduit drastiquement le coût de monitoring par circuit de charge

PQube 3v - analyseur de qualité de tension; idéal pour les marchés sensibles au prix où la surveillance de la charge n'est pas requise

Semblables au PQube 3, les nouveaux modèles permettent une surveillance et une analyse de la puissance électrique dans un format ultra-compact. Ils peuvent facilement être installés sur des équipements sensibles dans de nombreuses applications et industries: médical, transport, aviation, télécommunications, services publics, centres de données, fabrication, outils de fabrication de semi-conducteurs, IRM et équipement médical, navires, chemins de fer, chauffage, ventilation et climatisation (CVC), biotechnologie et chargeurs de VE. Les PQube 3 permettent un diagnostic rapide et précis de la qualité de l'onde, des flux de puissance ainsi que de l'environnement (température, humidité, pression, accélération sur trois axes), de l'alimentation AC/DC, et plus encore.

Les caractéristiques de la gamme de produits PQube 3 comprennent:

Dimensions ultra-compactes; s'adapte pratiquement partout - idéal comme solution embarquée (DIN Rail)

Détection et enregistrement des impulsions haute fréquence à 4 MHz

Mesure des émissions de 2 kHz à 150 kHz (premier instrument sur le marché couvrant toute la gamme de fréquence)

Quatre canaux analogues et de nombreux canaux de courant (jusqu'à 14 sur PQube 3e)

Les avantages de l'utilisation de la gamme de produits PQube 3 incluent:

Aucune courbe d'apprentissage - très intuitif, sans logiciel nécessaire

Le PQube 3 génère les informations que vous pouvez utiliser immédiatement - recevez les graphiques de perturbations et de tendances en pièces jointes par courriel

Avec ses canaux supplémentaires et capteurs intégrés, il fournit un ensemble précis de mesures couvrant l'alimentation AC/DC ainsi que les paramètres de processus et l'environnement ambiant

Les mesures peuvent être utilisées comme référence; PQube 3 est certifié CEI 61000-4-30 classe A Ed 3 et est conforme à la norme ANSI Classe 0.2 / 0.2S

En option, une suite logiciel permet la maintenance d'une multitude de PQube et l'agrégation de données

« Depuis plus de 30 ans, nous améliorons la productivité et la fiabilité des systèmes électroniques pour les clients », a déclaré Bruce Lonie, consultant principal et co-fondateur de PowerCET. « Notre réputation repose sur l'utilisation de l'équipement le plus fiable et de la plus haute qualité et les produits de surveillance de l'alimentation PQube 3 de PSL dépassent cette norme. Nous comptons sur le PQube 3 pour surveiller les performances des équipements médicaux sensibles ainsi que des parcs solaires photovoltaïques et nous sommes très satisfaits de leur précision, de leur fonctionnalité et de leur facilité d'utilisation. PSL a également travaillé avec nous pour créer des options de configuration et d'emballage spécifiques afin de répondre aux besoins de nos clients. »

« Nos clients opèrent dans des environnements commerciaux et industriels parmi les plus exigeants et critiques, où des perturbations électriques non détectées peuvent affecter la productivité et la rentabilité », a déclaré Mario Barbaresso, président et PDG de Power Survey, société mère de Power Standards Lab. « Assurer la performance et la fiabilité des équipements critiques permet à nos clients de réduire leurs coûts de production, d'en améliorer la qualité ainsi que leurs opérations. »

À propos de Power Standards Lab, Inc.

Power Standards Lab Inc. (PSL), une filiale des Équipements Power Survey Ltée, est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication d'instruments électriques ultra-précis et faciles à installer pour surveiller la qualité de l'énergie et l'analyse des données. PSL collabore avec des entreprises du Fortune 500 dans les secteurs de l'énergie, des transports, des domaines médicaux, des semi-conducteurs, des télécommunications et de la fabrication, ainsi que des agences gouvernementales pour diagnostiquer et résoudre les problèmes d'électricité. Les employés de PSL parlent plus de 15 langues, fournissant un support localisé aux clients dans 58 pays. La société a son siège social dans la région de la baie de San Francisco. Pour plus d'informations: www.powerstandards.com

Power Standards Lab, PSL, PQube 3, PQube 3e, et PQube 3v sont des marques déposées de Power Standards Lab, Inc.