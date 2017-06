Power Survey annonce trois nouveaux membres au sein du conseil d'administration

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - Jun 22, 2017) - Les Équipements Power Survey Ltée annoncent l'addition de trois nouveaux membres au seins du conseil d'administration de la compagnie.

Kieran Coulton, Michael J.S. Edmonds et Christopher T. Hutter rejoignent ainsi le conseil d'administration. « Les trois nouveaux membres de notre conseil d'administration incarnent l'esprit de Power Survey et apportent de l'expertise, leurs connaissances du marché et de l'énergie autour de la table. Nous sommes très heureux de les avoir à nos côtés alors que nous continuons à renforcer notre position sur le marché. », Mario Barbaresso, président et chef de la direction.

Keiran Coulton possède plus de 30 ans d'expérience dans les industries manufacturières. Il a rejoint GE Energy en tant que président de GE Energy Global Industries en janvier 2011, il a stimulé la croissance mondiale à travers le portefeuille de l'énergie, en utilisant à la fois des stratégies organiques et inorganiques, dans les segments industriels de l'exploitation minière, de l'industrie pétrochimique, des métaux, des produits alimentaires, des boissons et des produits de pétrole lourds. Il était en charge de résoudre les problèmes les plus difficiles en utilisant une équipe mondiale de personnel chargé des ventes, du marketing et de l'ingénierie d'applications pour offrir une valeur supérieure aux clients de ces segments. Keiran possède une vaste expérience en gestion générale, des ventes et du marketing, il est arrivé chez GE après plus de 25 ans chez Rockwell Automation, où il a fourni des services et des produits à des clients industriels et commerciaux à l'échelle mondiale. Ses rôles les plus récents chez Rockwell incluent Vice-président principal, Solutions industrielles mondiales, basé aux États-Unis et président Asie-Pacifique, basé à Hong Kong. Avant son travail chez Rockwell, il a passé huit ans avec la Marine royale britannique où il a servi d'officier d'armes électrique. Il conseille actuellement Advent International sur le marché industriel et a participé avec succès à plusieurs campagnes réussies. Il conseille également la Ville de Suining Sechuan en Chine sur leur politique industrielle et a de nombreux engagements dans le secteur de l'équipement pétrolier et gazier.

Il est citoyen britannique et a obtenu ses lettres de créance à l'Université de Southampton au Royaume-Uni. Il détient également une carte verte des États-Unis et il réside en Floride.

Basé à Chicago IL, Michael Edmonds est le président des affaires américaines chez S&C Electric Company responsable de la rentabilité du groupe. Il couvre tous les aspects de la stratégie commerciale du marché des États-Unis pour résoudre les problèmes des clients allant de la commutation et la protection traditionnelle, la fiabilité du réseau, la qualité de l'énergie, le stockage de l'énergie, les micro réseaux, la gestion des actifs, le contrôle des réseaux électriques, les logiciels et l'interconnexion des réseaux. Ses rôles précédents chez S&C incluent Vice-président, Solutions stratégiques et Directeur principal, réseaux intelligents, couvrant la stratégie, la gestion des produits et le marketing.

Avant de rejoindre S&C Electric Company en 2010, ses rôles précédents étaient Vice-président & Directeur général de Siemens Energy Automation et Power Technologies Inc (PTI). Il était alors responsable des activités de gestion de l'énergie en temps réel (EMS / DMS) et des entreprises de planification de réseau.

Christopher T. Hutter est vice-président exécutif et chef de l'exploitation de PowerSecure Internatinal, Inc., une société de services et de produits énergétiques desservant les services publics et de grands clients industriels et commerciaux. PowerSecure était une société cotée à la Bourse de New York jusqu'en 2016, alors qu'elle était achetée par Southern Company, l'un des plus grands services publics d'électricité en Amérique du Nord. PowerSecure a généré une croissance supérieure dans l'industrie et fournit aux clients des solutions de production distribuée, de stockage d'énergie, de micro-réseaux, d'efficacité énergétique et d'infrastructure de service électrique. Avant d'occuper le poste de directeur général de PowerSecure, il était le directeur financier de la société. Avant de rejoindre PowerSecure en 2007, il a été employé dans divers postes de direction de 1993 à 2007 avec ADVO, Inc., une société de services de marketing cotée à la NYSE. ADVO a également été acquis par un important acheteur stratégique, Valassis Communications, Inc. en 2007. Au début de sa carrière, Chris a travaillé chez le cabinet comptable Deloitte & Touche. Chris a un MBA de la Fuqua School of Business de l'Université Duke et un B.S. En comptabilité de l'Université Case Western Reserve.

À propos des Équipements Power Survey ltée

Depuis 1948, les Équipements Power Survey ltée occupe une position de chef de file comme fournisseur de technologies et de solutions de correction du facteur de puissance et de filtration des harmoniques. La société dessert des clients principalement au Canada et aux États-Unis, et participe également à des projets mondiaux, grâce à un réseau exceptionnel d'agents, de revendeurs de produits à valeur ajoutée et de distributeurs. Les Équipements Power Survey ltée aide les utilisateurs d'énergie industrielle à réduire leurs dépenses énergétiques en offrant des solutions de correction de facteur de puissance et de filtration des harmoniques.