Pratt & Whitney Canada améliore les capacités de service grâce à une solution de collaboration mobile qui lui assure une présence virtuelle auprès de ses clients

Une technologie audiovisuelle interactive nous permet la résolution rapide de problèmes sur le terrain

DALLAS, TEXAS--(Marketwired - 6 mars 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a une fois de plus amélioré sa capacité à offrir un soutien à la clientèle rapide et sur mesure grâce à Onsight de Librestream, une nouvelle solution de collaboration qui permet de connecter le technicien d'aéronef et le spécialiste à distance par l'intermédiaire d'une plateforme audiovisuelle interactive. Forte de son leadership en service à la clientèle au sein de l'industrie de l'aviation, P&WC sera en mesure de fournir un soutien accéléré et des temps de réponse plus rapides aux exploitants d'hélicoptères grâce à ce service des plus efficaces. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

Offerte aux clients depuis le début de l'année, la nouvelle solution contribue au diagnostic et à la résolution rapides de problèmes sur le terrain en permettant aux experts à distance d'inspecter le moteur de manière virtuelle, en étroite collaboration avec le client. La plateforme - qui diffuse de la vidéo et des images de haute qualité en largeur de bande étroite, même dans les régions où les signaux Wi-Fi et cellulaires sont faibles - établit un lien interactif en direct entre le client, le représentant de P&WC sur le terrain et l'ingénieur du Service client de P&WC.

Grâce à cette connexion dynamique, les équipes sont mieux équipées pour régler promptement les problèmes et prendre des décisions relatives à la maintenance à la fois proactives et préventives, même lorsqu'elles se trouvent aux antipodes. La solution, à laquelle on accède par une application logicielle installée sur l'ordinateur de l'expert et sur le téléphone intelligent du client, peut faire économiser jusqu'à 12 heures du fait que le soutien et l'expertise techniques virtuels sont fournis au client en temps et en lieu opportuns.

« Nous continuons à investir dans des technologies et des solutions qui favorisent l'entretien proactif et préventif ainsi que la prise de décisions éclairées par les données. Parce qu'elles augmentent la disponibilité technique de l'appareil et réduisent les coûts d'exploitation, ces innovations peuvent avoir un impact positif sur le chiffre d'affaires du client, affirme Timothy Swail, vice-président, Programmes client, P&WC. La solution Onsight nous permet de rester branchés à nos clients et à leur environnement en temps réel tout en offrant un accès immédiat à nos experts à distance qui peuvent dès lors contribuer rapidement à la résolution de problèmes. »

En plus du flux audiovisuel en direct, la plateforme présente des fonctionnalités comme la connexion d'endoscopes, le contrôle de la caméra à distance (angle, éclairage, etc.), le dessin à l'écran et le partage d'images. Onsight permet par ailleurs de créer un corpus de connaissances, d'améliorer la productivité de l'équipe d'entretien et de former efficacement à distance des équipes d'entretien sur place. Les vidéos peuvent être enregistrées aux fins d'usage ultérieur par le client, qu'il s'agisse de formation ou de référence. La confidentialité de l'information est assurée par divers moyens : une sécurité sans fil évoluée, l'authentification et le cryptage, les contrôles de réseau et les paramètres d'accès.

P&WC sera au stand 7117 de l'HELI-EXPO 2017 de l'HAI. Les exploitants sont invités à nous rendre visite pour rencontrer un représentant du service à la clientèle.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Remarque à l'intention des rédacteurs en chef :

Suivez-nous sur Twitter (https://twitter.com/pwcanada) et Facebook (https://www.facebook.com/PrattWhitneyCanada) pour connaître les toutes dernières nouvelles nous concernant.