Pratt & Whitney Canada et Ilyushin signent un protocole d'entente pour réaliser une étude de faisabilité visant à soutenir la relance du programme d'aéronefs régionaux IL-114-100

Équipé de moteurs PW127H, le turbopropulseur de 50 à 60 passagers desservira le marché intérieur russe et les marchés internationaux

PARIS-LE BOURGET, FRANCE--(Marketwired - 19 juin 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Pratt & Whitney Canada (P&WC) a signé un protocole d'entente avec la société par actions russe Ilyushin visant à explorer la possibilité d'un approvisionnement en moteurs PW127H en vue de la relance du programme des aéronefs à turbopropulseur IL-114-100 destinés au transport régional. P&WC est une société d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

En vertu du protocole d'entente, signé lors de l'édition 2017 du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) de Paris qui se tient au Bourget en France, P&WC soutiendra la relance du programme initial en fournissant deux moteurs PW127H qui équiperont le turbopropulseur régional IL-114-100. Par ailleurs, Ilyushin et P&WC tenteront de parvenir à une entente à long terme concernant les futurs programmes de fabrication d'appareils à turbopropulseur destinés au transport régional de Russie et d'autres régions du globe.

« Cette entente marque un tournant dans l'engagement de P&WC dans l'industrie aéronautique russe, soutient Frédéric Lefebvre, vice-président, Marketing, P&WC. Nous sommes ravis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Ilyushin pour faire de la relance de cet aéronef de passagers hautement efficace, un véritable succès. »

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, P&WC a travaillé avec Ilyushin, membre de la Compagnie aéronautique unifiée de Russie, sur l'appareil régional IL-114-100. Le vol inaugural de l'aéronef, équipé de deux turbopropulseurs PW127╨¥, s'est déroulé en janvier 1999. L'avion a reçu à la fin de la même année son homologation de type de l'Aviation Register du Comité intergouvernemental d'aviation.

Dix avions IL-114-100 ont été fabriqués en Ouzbékistan pour le compte d'Ilyushin et livrés au client de lancement, Uzbekistan Airways, à partir de 2002. L'appareil a participé à de nombreux salons aériens et a attiré l'attention de clients potentiels de partout dans le monde, mais le programme a plus tard été suspendu.

« L'aéronef IL-114-100 a déjà une longueur d'avance étant donné que sa plateforme est homologuée et que les moteurs PW127H de P&WC ont accumulé plus de 118 000 heures de vol, souligne Nikolay Talikov, concepteur général d'Ilyushin. Avec sa portée de 4 500 km à 460 km/h, il est bien positionné pour le décollage parmi les clients dans les marchés de Russie et des autres régions du monde. »

P&WC sera au pavillon C2 du salon aérien de Paris. Les exploitants sont invités à nous rendre visite pour rencontrer un représentant du service à la clientèle.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d'affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris mais non exclusivement les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d'autres risques et incertitudes, notamment mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d'UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

Remarque à l'intention des rédacteurs en chef :

Pour de plus amples renseignements, visitez notre page à l'intention des médias au www.pwc.ca/PAS2017-media.

Suivez-nous sur Twitter (https://twitter.com/pwcanada) et Facebook (https://www.facebook.com/PrattWhitneyCanada) pour les toutes dernières nouvelles nous concernant.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/1097478.jpg