Pratt & Whitney Canada a été choisie par la compagnie Republic Airways comme fournisseur exclusif de services de réparation de ses GAP

Plus de 1 500 groupes auxiliaires de puissance (GAP) APS 2300 ont été livrés à 75 compagnies aériennes et entreprises exploitantes

LONGUEUIL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 oct. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a été choisie par Republic Airlines Inc. pour effectuer tous les services de maintenance sur les GAP APS 2300 qui équipent la flotte de 170 avions existants et de 12 nouveaux avions de série 170/175 d'Embraer appartenant à la compagnie aérienne. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« Republic est le plus grand exploitant au monde d'avions à réaction 170/175 d'Embraer et c'est un client important de la division GAP de P&WC, explique Marty Kessell, vice-président du marché des GAP chez P&WC. Nous sommes ravis de renforcer notre étroite collaboration avec Republic et de soutenir sa croissance. »

Drew Skaff, vice-président de la Chaîne d'approvisionnement chez Republic Airlines, a déclaré : « Nous sommes heureux de confirmer et de prolonger notre relation avec Pratt & Whitney Canada, en choisissant de nouveau cette société en tant que fournisseur exclusif de services d'entretien pour nos groupes auxiliaires de puissance APS 2300 au cours des 10 prochaines années. »

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

À propos de Republic Airways

Republic Airlines, basée à Indianapolis (Indiana), gère une flotte d'aéronefs Embraer 170/175 et offre des services passagers réguliers sur quelque 900 vols quotidiens desservant 100 destinations dans 35 États américains, du Canada, des Caraïbes et d'Amérique centrale. La compagnie aérienne propose essentiellement des vols au forfait assurés sous marque par des compagnie aériennes partenaires, comme American Eagle, Delta Connection et United Express. La compagnie aérienne emploie environ 5 200 professionnels de l'aviation. Visitez www.rjet.com pour plus d'information. Suivez la société sur Instagram, Twitter et YouTube, et connectez-vous sur Facebook ou LinkedIn.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d'affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris mais non exclusivement les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d'autres risques et incertitudes, notamment mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d'UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

