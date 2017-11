Pratt & Whitney Canada propulsera le nouveau bimoteur utilitaire de grande capacité de Textron Aviation

LONGUEUIL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 nov. 2017) -

Textron Aviation inc., une filiale de Textron inc., a choisi Pratt & Whitney Canada (P&WC) pour motoriser son tout nouveau turbopropulseur bimoteur destiné au segment utilitaire. L'appareil Cessna SkyCourier sera propulsé par deux moteurs PT6A-65SC de 1 100 ch sur l'arbre qui seront entièrement connectés grâce au système de données FASTMC. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

« Nous sommes ravis que Textron Aviation ait arrêté son choix sur le moteur PT6A pour propulser son nouvel appareil utilitaire, affirme Nicholas Kanellias, vice-président, Aviation générale, P&WC. L'architecture modulaire du moteur PT6A nous permet de répondre promptement et efficacement aux besoins particuliers d'un OEM, ce qui démontre l'étendue de l'expérience de P&WC dans l'industrie. »

Conçu pour de lourdes charges, le moteur PT6A-65SC établit une nouvelle référence : il confère au nouveau bimoteur utilitaire Cessna une fiabilité technique éprouvée et une puissance cruciale lors du décollage et de la montée. Le moteur PT6A-65SC intègre les technologies de pointe comme la solution de pronostic FAST (acquisition, stockage et transmission des données de vol) qui favorise l'optimisation des opérations, la réduction des coûts d'exploitation et l'augmentation de la disponibilité technique. Le moteur PT6A-65SC offre plus de temps sans dépose, affichant un intervalle entre les révisions de 6 000 heures, le plus élevé de sa catégorie.

« Nous sommes très fiers de propulser ce nouvel appareil Cessna SkyCourier qu'ajoute FedEx Express à sa flotte d'aéronefs-navettes. D'ailleurs, FedEx Express, la plus importante entreprise mondiale de transport express, est un exploitant de longue date d'appareils équipés de moteurs de P&WC. Nous croyons que cet ajout aidera le transporteur à poursuivre l'élargissement de son offre et à soutenir ses engagements à l'égard de ses clients. Lorsqu'un transporteur offre un service lié à des délais de livraison précis et à une garantie de remboursement, la fiabilité technique et la performance éprouvée des moteurs jouent un rôle capital dans la satisfaction des attentes de la clientèle », soutient M. Kanellias.

Innovation

La solution FAST, qui s'inscrit dans la volonté de P&WC d'étendre la gamme de ses services numériques pour moteurs, permet d'améliorer la « connectivité » du moteur et de l'appareil grâce à sa capacité à fournir un portrait de la situation (état, utilisation et tendances du moteur). Elle capte, analyse et transmet par liaison sans fil l'ensemble des données de vol après chaque mission. FAST permet également la détection à bord des événements et la notification de l'équipage, ainsi que le compte du fluage des aubes de turbine. « Les nouvelles technologies et les nouveaux services que nous proposons sont autant de réponses aux besoins qu'ont clairement exprimés nos clients », indique M. Kanellias.

Construit pour une utilisation intensive, le Cessna SkyCourier sera proposé en versions cargo et passagers. La première variante sera dotée d'une grande porte de chargement et d'une cabine à plancher plat pouvant accueillir jusqu'à trois conteneurs d'expédition de type LD3 et pourra recevoir une impressionnante charge utile de plus de 2 700 kg. L'avion offrira également une vitesse de croisière maximale de 200 nœuds et une portée maximale de 900 milles nautiques. L'appareil devrait être mis en service en 2020.

P&WC a mis au point 71 modèles de moteurs PT6A, lesquels ont été homologués pour 128 applications. Les exploitants de PT6A volent dans le cadre de missions des plus diversifiées et exigeantes. Le moteur a accumulé quelque 387 millions d'heures de vol, plus que tout autre moteur sur le marché.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une filiale d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Suivez-nous sur Twitter (www.twitter.com/pwcanada) et Facebook (www.facebook.com/PrattWhitneyCanada) pour les toutes dernières nouvelles nous concernant.

