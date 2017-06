Pratt & Whitney Canada signe des contrats de maintenance couvrant plus de 300 groupes auxiliaires de puissance

PARIS LE BOURGET, FRANCE--(Marketwired - 20 juin 2017) - Dans les semaines précédant le Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE), Pratt & Whitney Canada (P&WC) a signé une entente pour la maintenance de plus de 300 groupes auxiliaires de puissance (GAP). P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

« Les GAP sont les bêtes de somme méconnues de l'industrie de l'aviation. P&WC s'est positionnée comme chef de file de ces moteurs qui contribuent grandement à réduire l'impact écologique des appareils au sol en économisant le carburant et en contribuant au fonctionnement de l'appareil », affirme Marty Kessell, vice-président, GAP, P&WC.

P&WC propose plusieurs types d'entente de maintenance des GAP pour répondre aux besoins variés de ses clients et des milieux d'exploitation qui sont les leurs. Le programme payable à l'heure (PpH) permet aux clients de payer simplement un taux horaire établi en fonction du nombre d'heures de vol mensuelles à un taux préalablement défini couvrant les services de maintenance choisis. Pour sa part, le programme payable à l'événement permet aux clients de s'acquitter des frais de maintenance au moment de l'événement de révision en fonction du nombre d'heures de vol, plutôt que sur une base mensuelle. P&WC propose également un programme de garantie du coût des pièces pour les clients qui effectuent les réparations dans leurs propres ateliers.

Dans plusieurs cas, P&WC a assorti son offre de maintenance des GAP d'options de soutien pour les pièces de rechange. Tous ces programmes de révision de P&WC confèrent une excellente valeur et une souplesse inégalée aux clients qui peuvent dès lors mieux planifier leurs coûts d'exploitation.

P&WC a présentement plus de 6 000 GAP de 19 modèles différents en service; la flotte entière de GAP compte plus de 96 millions d'heures de vol. Aujourd'hui, quelque 3 000 GAP sont associés à un programme de maintenance.

« Notre famille de GAP couvre une vaste gamme de plateformes aéronautiques. Le nombre de ces moteurs en service nous a donné l'élan pour créer un réseau exceptionnel de service à la clientèle, soutient M. Kessell. Nous avons l'un des plus vastes réseau de révision à l'échelle internationale et les experts les plus expérimentés du secteur, mobilisés pour répondre aux besoins des clients GAP 24 heures par jour, 7 jours par semaine, partout sur la planète. »

Le réseau de P&WC comprend des Centres Priorité clients à Montréal et à Singapour qui fournissent du soutien à tout moment. Des gestionnaires dédiés aux clients travaillent aussi directement avec les clients afin de les orienter et de les aider à résoudre leurs problèmes. Un réseau mondial de services inclut par ailleurs des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les GAP en Pologne et à West Palm Beach (Floride) ainsi que des centres de location de moteurs situés dans des lieux stratégiques partout dans le monde.

P&WC sera au pavillon C2 du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) de Paris. Les exploitants sont invités à nous rendre visite pour rencontrer un représentant du service à la clientèle.

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

