Pratt & Whitney Canada signe une entente de fourniture de ses moteurs PW150C pour équiper l'aéronef MA700

L'homologation de l'appareil suit son cours et devrait s'achever vers la fin de 2019 pour une mise en service du nouveau turbopropulseur régional en 2021

Pratt & Whitney Canada (P&WC) a signé l'entente finale prévoyant la fourniture du dernier-né de la famille de groupes motopropulseurs PW150, soit le PW150C, pour équiper l'avion MA700 d'AVIC Aircraft. Depuis que le fabricant chinois a porté son choix sur le moteur PW150C comme nouveau turbopropulseur de transport régional, P&WC a réalisé des investissements considérables dans le développement du moteur pour que celui-ci soit pleinement intégré à la cellule. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

« Le turbopropulseur PW150C mise sur l'architecture éprouvée du moteur PW150A et intégrera les plus récentes technologies pour offrir performance et rendement du carburant au tout nouvel appareil MA700, a mentionné Frédéric Lefebvre, vice-président, Marketing, P&WC. Les améliorations apportées au moteur PW150C, tant du point de vue des technologies et des matériaux à haute efficacité que des procédés de fabrication, comprennent un troisième étage à la turbine, un réducteur modifié pour convenir aux hélices d'un diamètre plus large et un compresseur basse pression optimisé. »

Les commandes du moteur PW150C seront intégrées à l'avionique et au système de commande du MA700 pour réduire la charge de travail du pilote. Le moteur offrira une disponibilité technique et une fiabilité accrues dans les environnements arides et en altitude de la Chine occidentale.

« À ce jour, nous nous sommes entendus sur la définition des interfaces mécaniques et nous validerons sous peu la définition des interfaces fonctionnelles et de commandes, a révélé M. Lefebvre. Le moteur est arrivé à la phase de conception détaillée et sera prêt pour le lancement et le programme d'essai de l'avion d'AVIC. »

Le choix du moteur PW150C par AVIC Aircraft pour propulser son avion MA700 témoigne des efforts continus d'innovation de P&WC pour l'aviation régionale. Cette sélection consolide également la présence de P&WC au sein de l'industrie aérospatiale de la Chine, qui connaît une croissance rapide.

P&WC entretient une relation de longue date avec AVIC, qui remonte à la fin des années 1980 lorsque l'entreprise a choisi le moteur PT6 pour propulser son avion utilitaire Y12. La relation s'est par la suite resserrée dans le cadre de la collaboration de P&WC avec Xi'an Aircraft Company qui œuvrait, au début des années 1990, au développement des turbopropulseurs MA60 et 600, propulsés par deux moteurs PW127J. À ce jour, plus de 100 appareils MA60 ont été livrés à des exploitants de Chine et d'ailleurs.

P&WC a atteint, en avril 2017, la marque des 100 000 moteurs fabriqués, ce qui témoigne de la longévité et du leadership de l'entreprise dans le marché mondial de l'aérospatiale. P&WC célébrera cette grande étape tout au long de l'année en soulignant l'apport de chacune des familles de moteurs, des réalisations, des employés dévoués et des clients fidèles qui ont jalonné son parcours.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d'affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris mais non exclusivement les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d'autres risques et incertitudes, notamment mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d'UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

