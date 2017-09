Première mondiale : CAE et Tech3Lab utiliseront les neurosciences et les mégadonnées en vue d'améliorer les performances des pilotes d'avion

Entente de collaboration pour la réalisation de recherches appliquées novatrices ayant pour objectif d'améliorer les performances des pilotes d'avion

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 12 sept. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE, un leader mondial dans la formation des pilotes d'avion, s'allie avec un important laboratoire de recherche en expérience utilisateur (UX) d'Amérique du Nord, Tech3Lab de HEC Montréal. Biométrie, neurosciences et analyse des mégadonnées seront utilisées pour analyser les comportements dans un contexte de formation et identifier les facteurs de haute performance.

Cette entente permettra de faire avancer significativement la recherche en matière d'expérience utilisateur pour les pilotes d'avion dans les simulateurs de vol. Cette association a été rendue possible grâce à l'Institut de valorisation des données (IVADO).

« Nous sommes très heureux de cette collaboration historique entre CAE et Tech3Lab. Grâce à l'expertise de cette équipe chevronnée couplée au savoir-faire de nos employés en ingénierie et de nos pilotes, nous serons à même d'analyser avec une profondeur quantitative sans précédent les facteurs clés d'une formation efficace en simulateur de vol », a déclaré Marc St-Hilaire, vice-président, Technologie et Innovation chez CAE.

« Ce projet très stimulant amène des défis nouveaux en matière de recherche UX et des questions de recherche concrètes, affirme Sylvain Sénécal, professeur à HEC Montréal et co-directeur du Tech3Lab. Nul doute que le partenariat avec CAE va permettre l'avancée des connaissances, autant pour l'industrie que pour la recherche scientifique en général ».

« Nous sommes très contents de cette association importante avec CAE, affirme Robert Gagné, président du conseil de direction d'IVADO et directeur de la recherche à HEC Montréal. J'ai bien hâte de voir les résultats de ce projet de recherche très prometteur. Encore une fois, Montréal repousse les limites de la recherche et sort des sentiers battus. »

« La formation est au cœur des activités de CAE, et nous avons ici un exemple concret où les mégadonnées et les plus récentes technologies permettront d'innover une fois de plus et de veiller à ce que l'expérience utilisateur dans les simulateurs de vol favorise un entraînement optimal. Ultimement, cela devrait nous permettre d'optimiser la formation des pilotes et d'améliorer la sécurité des passagers », conclut Marc St-Hilaire.

Cliquez ici pour consulter une vidéo de l'annonce.

Des photos sont disponibles à www.cae.com/photos

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

À propos du Tech3Lab

Créé en 2011, le Tech3Lab de HEC Montréal est un important laboratoire de recherche en expérience utilisateur (UX) en Amérique du Nord. Il dispose d'une gamme d'instruments de mesures comportementales et neurophysiologiques (mouvements des yeux, pulsations cardiaques, électroencéphalographie, etc.) de pointe permettant d'observer et d'analyser les interactions avec la technologie. La constitution multidisciplinaire de l'équipe de chercheurs (systèmes d'information, commerce et marketing électronique et science de la décision) lui permet de couvrir de manière holistique et originale cette thématique de recherche. Le Tech3Lab est co-dirigé par les professeurs Sylvain Sénécal et Pierre-Majorique Léger.

À propos d'IVADO

Fondé par l'Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, IVADO a pour vocation de regrouper professionnels de l'industrie et chercheurs académiques afin de développer une expertise de pointe dans les domaines de la science des données, de la recherche opérationnelle et de l'intelligence artificielle. Concrètement, IVADO incite aux échanges et au partage de connaissances entre les spécialistes, les partenaires, les chercheurs et les étudiants de son réseau. IVADO se veut être le pont entre les diverses expertises universitaires et les besoins des entreprises, de la multinationale à la start-up. Avec plus de 1000 scientifiques affiliés (chercheurs, postdocs, doctorants et agents de recherche), IVADO constitue un centre de compétences avancées et multidisciplinaires dans les domaines des statistiques, de l'intelligence d'affaires, de l'apprentissage profond, des mathématiques appliquées, de la fouille de données et de la cybersécurité.