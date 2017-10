Première mondiale : Dorel Produits de puériculture lance sur le marché le tout premier siège d'auto pour enfants muni de coussins gonflables intégrés

- Une avancée révolutionnaire, fruit d'importants efforts de recherche et développement - Réduction de jusqu'à 55 % des forces exercées sur la tête et le cou d'un enfant lors d'une collision - Le siège Maxi-Cosi AxissFix Air est offert dans les magasins dès aujourd'hui

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 oct. 2017) - Dorel Produits de puériculture, une division de la société Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.B)(TSX:DII.A) et l'un des plus grands fabricants de produits de puériculture dans ses catégories à l'échelle mondiale, procède au lancement officiel du tout premier siège d'auto pour enfant disposant de coussins gonflables intégrés. Le siège Maxi-Cosi AxissFix Air est offert à compter d'aujourd'hui chez des détaillants sélectionnés à travers l'Europe et des événements médiatiques sont prévus dans différentes villes tout au long de la semaine.

À l'échelle mondiale, plus de 5 000 enfants subissent des blessures sérieuses dans des accidents de la route chaque jour*. La technologie révolutionnaire Maxi-Cosi Air Safety technology® améliorera la sécurité des enfants voyageant dans des sièges d'auto orientés vers l'avant. En cas de collision, les coussins gonflables intégrés réduiront de jusqu'à 55 % les forces exercées sur la tête et le cou d'un enfant par rapport à un siège d'auto standard pour enfants orienté vers l'avant. Nous avons travaillé de concert avec Helite, une entreprise française qui se spécialise dans la technologie de coussins gonflables pour applications mobiles, et la percée réalisée résulte d'un important travail de développement et d'une multitude d'essais. La technologie AxissFix Air est protégée mondialement par de nombreux brevets.

« Avec le début de la commercialisation de la technologie Maxi-Cosi Air Safety technology®, Dorel établit une nouvelle norme dans le secteur des sièges d'auto pour enfants. Cette avancée illustre une fois de plus la consolidation du leadership technologique de Dorel, » a commenté Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel. « Nous avons été les premiers à répondre aux exigences de la nouvelle norme européenne i-Size encadrant les sièges d'auto pour enfants en 2013. En 2009, notre marque Safety 1st a lancé sur le marché le système de protection en cas de collision latérale Air Protect. Dorel est résolument engagée à continuellement accroître la sécurité de nos enfants. Nous consacrons des millions de dollars annuellement au développement de produits novateurs et l'innovation que représente ce nouveau produit de la gamme Maxi-Cosi est le plus récent résultat de nos ambitieux efforts de recherche et développement. »

La technologie

La technologie Maxi-Cosi Air Safety technology® permet de réduire considérablement les forces d'impact grâce à une cartouche de CO 2 et un dispositif de déclenchement des coussins gonflables intégrés au dossier du siège d'auto. Le système détecte une collision en 15 millisecondes et déploie à l'aide d'air froid les deux coussins gonflables situés dans les épaulières en moins de 50 millisecondes afin de protéger en douceur la tête de l'enfant. Au cours de la seconde qui suit, les coussins se dégonflent automatiquement. Des essais ont démontré que la technologie de sièges d'auto Maxi-Cosi Air Safety technology® permet de réduire de manière considérable les forces exercées sur les vertèbres cervicales par rapport à un siège d'auto standard pour enfants orienté vers l'avant. La technologie a remporté le prestigieux Prix de l'Innovation l'an dernier dans le cadre de la foire de produits pour enfants Kind + Jugend qui se tient chaque année à Cologne, en Allemagne.

« La sécurité des enfants prenant place à bord de véhicules automobiles repose avant tout sur les réglementations relatives aux sièges d'auto et sur l'apport des experts du domaine. Les innovations comme celle que nous lançons aujourd'hui doivent être l'œuvre des acteurs de notre industrie, » a déclaré Charles de Kervénoaël, président et chef de la direction de Dorel Juvenile Europe. « Comme chef de file du marché, nous innovons continuellement pour nous assurer que les enfants voyagent en voiture de façon aussi sécuritaire que possible. Nous cherchons sans relâche des moyens de mieux protéger la tête et le cou des enfants assis dans des sièges d'auto orientés vers l'avant. Nous avons été inspirés par des applications réussies de la technologie des coussins gonflables, notamment les vestes munies de coussins gonflables pour les motocyclistes et les ceintures pourvues de coussins gonflables utilisées dans des avions ultralégers qui se déploient au moment d'une collision. Je suis fier de pouvoir affirmer que la commercialisation de notre technologie Maxi-Cosi Air Safety technology® cadre pleinement avec l'énoncé de mission de notre entreprise : La vie est précieuse, protégeons-la. »

*Source : Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

