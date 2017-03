Près de 4 millions de dollars à cinq organisations hautement innovantes de Montréal au service de l'environnement

Ce financement servira à mettre au point et commercialiser des technologies propres et entraînera la création d'environ 300 emplois

Environ 300 nouveaux emplois dans le secteur des technologies propres pourraient être créés grâce à l'investissement de 3,99 millions de dollars du gouvernement du Canada qui préparera les Québécois dans ce secteur pour les emplois de demain.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, a salué cet investissement lors de son passage à Montréal.

Cet investissement permettra aux cinq organisations suivantes de développer les technologies requises et aider les travailleurs à acquérir les compétences afin de commercialiser plus rapidement leurs produits.

Hypertechnologie Ciara conçoit, fabrique et intègre de l'équipement informatique de pointe et à faible empreinte écologique. L'appui de trois millions de dollars permettra à Hypertechnologie Ciara de mettre en place d'une unité de récupération et de mise en valeur des appareils et composants informatiques désuets, et l'ajout d'une nouvelle ligne de production.

Terragon Environmental Technologies conçoit et commercialise des appareils hautement innovants et pratiques qui permettent aux petits habitats de transformer en toute sécurité des matières résiduelles considérées comme des déchets en ressources précieuses, à savoir de l'eau et de l'énergie. L'appui de 210 000 dollars servira à accélérer la mise au point et l'exportation de deux types d'appareils industriels.

Polystyvert, une entreprise en démarrage, a mis au point un procédé breveté permettant le recyclage du polystyrène (styromousse). L'appui de 500 000 dollars servira à acquérir l'équipement de production pour sa nouvelle usine de taille industrielle à Anjou en plus de soutenir la mise en marché de ses innovations au Canada et à l'Étranger.

GHGSat propose un service de télédétection par satellite d'émissions de gaz à effet de serre et de divers polluants atmosphériques émis par les sites industriels. L'appui de 200 000 dollars aidera à mettre en marché plus rapidement son service de télédétection par satellite à l'international.

Centre des technologies de l'eau , un Centre collégial de transfert de technologies, réalise des activités de recherche appliquée au bénéfice des entreprises. L'appui de 80 264 dollars servira à acquérir de l'équipement d'analyse et d'échantillonnage de laboratoire.

Le Programme d'innovation gouvernement du Canada vise à faire de notre pays un pôle mondial de l'innovation, pour ainsi stimuler la croissance économique et permettre à tous les Canadiens d'améliorer leurs compétences, d'obtenir de meilleurs emplois et d'avoir de plus grandes possibilités. Les principaux programmes qui appuient l'innovation et la diversification de l'économie du Québec comprennent le Programme de développement économique du Québec.

« Innovation et emplois de qualité forment une équation. En effet, les meilleurs emplois se trouvent là où la culture de l'innovation est fertile. Ces emplois se traduisent à coup sûr par de meilleurs emplois qui profitent à la classe moyenne. Les entreprises qui décident d'investir ciblent bien sûr les économies les plus innovantes, là où le milieu entrepreneurial est des plus créatifs et sait transformer les idées en réalités. Voilà comment création d'emplois et croissance de l'économie du Québec forment un tout. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« L'appui du gouvernement du Canada souligne l'importance des technologies propres et de l'environnement pour l'économie montréalaise. Performants et axés sur l'avenir, ces organisations continueront de faire rayonner l'expertise montréalaise à l'étranger en plus de contribuer à la croissance économique de notre région et du Canada et de créer des emplois pour la classe moyenne. »

David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, de la Science et du Développement économique

Le gouvernement du Canada a lancé le 14 juin 2016 le Programme d'innovation, un moment pour rappeler l'importance accordée au renforcement de la classe moyenne canadienne et des moyens choisis pour y parvenir, dont celui de faire du Canada un centre mondial de l'innovation.

Le Programme d'innovation vise à inciter l'innovation et la compétitivité des entreprises et à encourager la fabrication avancée et de pointe.

Améliorer la qualité de vie de la classe moyenne est un élément essentiel à la prospérité du Canada, et cela passe inévitablement par l'investissement dans l'innovation.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Pour plus de précisions sur les cinq projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

