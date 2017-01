Présence militaire sur les sentiers et les routes des régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et du Saguenay Lac-Saint-Jean

VALCARTIER, QUÉBEC--(Marketwired - 11 jan. 2017) -

Les résidents et les gens de passage dans les régions de la Capitale-Nationale (Québec), de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourraient remarquer la présence de soldats à l'entraînement entre les 12 et 21 janvier 2017. Ces manœuvres découlent d'un exercice du 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC) qui se déroulera par étapes successives, selon l'horaire suivant :

Dates Lieux de transit et de campement 12 et 13 janvier Domaine du Lac-Édouard, 340, rue principale, Lac-Édouard 13 et 14 janvier Auberge Éva, 160, chemin de la montagne, Lac-Bouchette 14 au 18 janvier Manège militaire Saguenay, 2578, chemin de la Réserve, Saguenay (arrondissement de Chicoutimi) 18 au 21 janvier Palissades de Charlevoix, 1000, route 170, Saint-Siméon

Lors de leurs déplacements, les troupes emprunteront alternativement les sentiers de motoneiges 73, 355, 83, 367, 83 et 3 reliant tour à tour les régions mentionnées ci-dessus. Au total, quelque quarante-cinq motoneiges seront utilisées. Cinq véhicules militaires logistiques à roues seront aussi nécessaires à la réalisation de cet entraînement. Ces véhicules circuleront sur les routes 367 et 155, et sur les autoroutes 70 et 40.

À la quarantaine de membres du 12 RBC prenant part à cet exercice s'ajoutera une cinquantaine de collègues français provenant du 4e régiment de chasseurs de l'armée de Terre française de Gap (Hautes-Alpes, France). Cet échange vise à permettre à ces deux unités blindées de partager leurs connaissances et leur savoir-faire respectifs liés à la guerre hivernale.