Présence militaire sur les sentiers et les routes entre Charlevoix et Québec

VALCARTIER, QUÉBEC--(Marketwired - 20 jan. 2017) - Les résidents et les villégiateurs de passage dans les sentiers de motoneige de la région de la Capitale-Nationale (Québec) pourraient remarquer la présence de soldats du 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC) les 20 et 21 janvier 2017. Effectués dans le cadre de l'Exercice CHEVALIER TRICOLORE qui a débuté le 12 janvier dernier, ces mouvements de militaires constituent le dernier segment de l'entraînement planifié dans Charlevoix entre le 18 et le 21 janvier 2017.

Lors de leurs déplacements, les troupes emprunteront principalement le sentier 3 reliant Charlevoix et Québec au moyen de quarante-cinq motoneiges. Cinq véhicules militaires logistiques à roues nécessaires à la réalisation de cet entraînement circuleront pour leur part essentiellement sur la route 138.

À la quarantaine de membres du 12 RBC prenant part à cet exercice s'ajoute une cinquantaine de collègues français provenant du 4e régiment de chasseurs de l'armée de Terre française de Gap (Hautes-Alpes, France). Cet échange vise à permettre à ces deux unités blindées de partager leurs connaissances et leur savoir-faire respectifs liés à la guerre hivernale.