Présentation de la capacité de RenalGuard à prévenir l'insuffisance rénale aiguë induite par des produits de contraste à l'occasion de TCT 2017

MILFORD, MASSACHUSETTS--(Marketwired - 20 octobre 2017) - L'utilisation du système RenalGuard® pour prévenir l'insuffisance rénale aiguë pendant les interventions cardiaques sera présentée dans le cadre d'un programme satellite intitulé " Contrast-Induced Acute Kidney Injury: Preventive Measures that Work " (Insuffisance rénale aiguë induite par des produits de contraste : des mesures préventives qui fonctionnent) lors de l'événement Transcatheter Cardiovascular Therapeutics 2017 (TCT 2017). TCT, le plus grand et le plus important rendez-vous au monde dédié à la médecine cardiovasculaire interventionnelle, se tiendra à Denver, au Colorado, du 29 octobre au 2 novembre.

Un lien a été établi entre l'insuffisance rénale aiguë suite à l'administration de produits et une aggravation significative des conditions de santé des patients, notamment un besoin accru de dialyse, et une augmentation des événements indésirables et de la mortalité. Le programme satellite implique un groupe d'experts internationaux qui parleront de ce problème médical grave et présenteront des cas qui illustrent les stratégies les plus utiles afin de réduire le risque. La session " The Importance of Hydration: How to Do It Best? RenalGuard Therapy " (L'importance de l'hydratation : comment la pratiquer au mieux ? La thérapie RenalGuard) sera présentée par Antonio Bartorelli, M.D., du Centro Cardiologico Monzino à Milan, en Italie. Le professeur Bartorelli a co-dirigé l'essai MYTHOS, la première étude randomisée à évaluer l'utilisation de RenalGuard pour protéger les patients contre l'insuffisance rénale. Parrainé par la Cardiovascular Research Foundation, un déjeuner-conférence aura lieu dans la salle de présentation 5 du TCT le mercredi 1er novembre de 11h30 à 12h30 (heure des Rocheuses).

" Le TCT est le plus important rendez-vous à l'échelle mondiale pour les professionnels de santé portant un intérêt particulier au domaine de la médecine interventionnelle et vasculaire ", a déclaré Jim Dillon, président-directeur général de RenalGuard Solutions, Inc. " Nous sommes très heureux de soutenir cette session informative importante axée sur les stratégies qui réduisent l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë induite par des produits de contraste, notamment par l'utilisation de RenalGuard. "

RenalGuard Solutions figurera également parmi les exposants à l'occasion du TCT 2017 et les participants souhaitant en apprendre davantage sur la société pourront se rendre au stand no. 4034, au Denver Convention Center.

À propos de la thérapie RenalGuard

RenalGuard mesure le débit urinaire d'un patient et injecte automatiquement un fluide d'hydratation en se basant sur ce débit urinaire. Le système a été conçu pour provoquer la miction à haute fréquence, ce qui s'avère efficace pour protéger le rein contre de nombreux troubles. Plusieurs études ont démontré la capacité de RenalGuard à protéger les patients d'une IRA suite à des procédures de cathétérisme en comparaison avec le traitement standard, notamment : MYTHOS, qui a démontré que RenalGuard est supérieur à l'hydratation de nuit, REMEDIAL II, qui a démontré que RenalGuard est supérieur à l'hydratation au bicarbonate de soude, Protect-TAVI, qui a montré une réduction significative de l'insuffisance rénale aiguë (IRA) post-opératoire à la suite d'un remplacement valvulaire aortique par voie transcathéter (RVAT) en utilisant RenalGuard pendant l'intervention, en comparaison avec le traitement standard, et AKIGUARD, qui a démontré une amélioration significative des résultats à long terme en utilisant RenalGuard plutôt que le traitement standard. Deux méta-analyses de ces résultats (Putzu et Mattathil) ont constaté que RenalGuard réduisait systématiquement l'insuffisance rénale, la dialyse, les événements indésirables et la mortalité par rapport à la thérapie standard.

À propos de RenalGuard Solutions, Inc.

RenalGuard Solutions, Inc. est un fabricant d'appareils médicaux axé sur des technologies innovantes pour les marchés cardiaque et vasculaire. RenalGuard®, le produit phare de la société, est conçu pour protéger les patients contre l'insuffisance rénale aiguë (IRA), y compris l'IRA induite par des produits de contraste. Plusieurs études sponsorisées par des chercheurs en Europe ont démontré l'efficacité de RenalGuard en termes de prévention de l'IRA induite par des produits de contraste chez les patients à risque. RenalGuard porte le marquage CE et est vendu en Europe, ainsi que dans certains pays à travers le monde, via un réseau de distributeurs. L'étude pivot CIN-RG RenalGuard est en cours aux États-Unis dans le but de soutenir le dépôt prévu d'une demande d'approbation avant commercialisation auprès de la Food and Drug Administration en 2018. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse http://www.renalguard.com.