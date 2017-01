Préserver et mettre en valeur le patrimoine historique de l'Estrie

Le gouvernement du Canada soutient la Société d'histoire de Sherbrooke

SHERBROOKE, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 1 027 500 dollars à la Ville de Sherbrooke pour la restauration du bâtiment qui abrite la Société d'histoire de Sherbrooke. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Cette somme, que le gouvernement du Canada accorde par l'entremise du programme Fonds du Canada pour les espaces culturels, contribuera à préserver et à mettre en valeur le patrimoine estrien en assurant la conservation et la diffusion adéquate des collections de la Société d'histoire de Sherbrooke.

Citations

« Alors que nous entamons l'année marquant le 150e anniversaire de la Confédération, il nous apparaît plus que jamais primordial de soutenir des projets qui permettent aux organismes de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur région. Nous sommes fiers d'aider les collectivités à souligner les événements importants qui ont contribué à façonner leur histoire. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« C'est une fierté pour moi d'annoncer la restauration de l'édifice qui abrite la Société d'histoire de Sherbrooke, véritable joyau architectural de notre région. Ces travaux de rénovation lui permettront de poursuivre avec brio sa mission de conservation et de diffusion du patrimoine historique. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead

« La population sherbrookoise est fière de son passé et confiante en son avenir. C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui d'investir dans la réfection de cet immeuble patrimonial incontournable est aussi importante pour la Ville de Sherbrooke ».

- M. Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke

« Les travaux de réfection prévus à l'édifice de style architectural Second Empire, qui a été construit en 1885, permettront à la Société d'histoire de Sherbrooke de mieux accomplir sa double mission de conservation et de mise en valeur du patrimoine historique sherbrookois. Ils faciliteront la consultation des archives privées par le public ainsi que l'accueil d'expositions et d'artefacts de grande valeur tout en garantissant la pérennité du bâtiment historique. »

- M. David Lacoste, président, Société d'histoire de Sherbrooke

Les faits en bref

Fondée en 1927, la Société d'histoire de Sherbrooke a pour mandat de conserver, d'étudier et de diffuser le patrimoine historique et ethnologique de l'Estrie.

L'organisme gère trois salles d'exposition, des postes de consultation accessibles au public et aux chercheurs ainsi qu'un service d'archives agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui compte plus de 600 fonds et 135 000 documents iconographiques.

Le projet de restauration, qui se déroulera du 1er avril 2017 au 31 août 2019, comprend la réfection et l'imperméabilisation de certaines parties de la fondation, de la toiture et de l'enveloppe extérieure du bâtiment, dont les corniches et les mortiers de façade. Il prévoit également le remplacement des systèmes de ventilation de l'édifice et l'amélioration des conditions ambiantes dans les salles de consultation, les salles d'exposition et les salles de travail.

