Prevtec Microbia annonce qu'Elanco assure la distribution de ses vaccins Coliprotec® F4/F18 et Coliprotec® F18 au Canada

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 juillet 2017) - Prevtec Microbia (Prevtec) est fière d'annoncer qu'Elanco Santé animale (Elanco) assure la distribution au Canada de ses vaccins destinés aux élevages de porcs, Coliprotec® F4/F18 et Coliprotec® F18, depuis le 26 juin 2017. Voilà qui complète le portefeuille de vaccins pour porcs contre la bactérie E. coli qu'Elanco offre, elle qui distribuait déjà le Coliprotec® F4 au Canada depuis 2013.

Elanco est présente dans 70 pays. Elle possède 16 usines de fabrication et 14 centres de recherche dont les activités sont axées sur la santé des animaux de compagnie et des animaux destinés à la consommation, les vaccins, les parasiticides, les enzymes, les services de diagnostic et l'aquaculture. Elanco figure parmi les cinq principales sociétés dans le domaine de la santé animale.

« Nous sommes ravis d'avoir Elanco comme partenaire de distribution exclusif au Canada. Grâce à son service à la clientèle hors pair et à son excellent service technique sur le terrain, Elanco sera en mesure de répondre rapidement et efficacement aux besoins des utilisateurs actuels et futurs du Coliprotec® », a indiqué Michel Fortin, président de Prevtec Microbia.

« Elanco a la ferme intention d'étendre la gamme de vaccins qu'elle propose à l'échelle mondiale. La famille de vaccins Coliprotec® de Prevtec Microbia a largement fait ses preuves au Canada et nous permet d'élargir notre gamme de produits pour porcs», a déclaré Christopher Wilson, directeur commercial, Monogastriques à Elanco Santé animale Canada.

« Coliprotec® F4/F18 est le premier vaccin oral à dose unique pour l'immunisation active des porcs contre la diarrhée post-sevrage causée par les E. coli entérotoxinogènes F4-positives et F18-positives et la maladie de l'œdème causée par les E. coli productrices de shigatoxine F18-positives, deux maladies importantes causant des pertes économiques pour les éleveurs de porcs. Nos efforts en recherche scientifique et en développement ont été récompensés par l'approbation au Canada du premier vaccin Coliprotec en 2007 et nous ont permis de connaître un franc succès qui ne se dément pas. Nous sommes heureux d'avoir conclu ce partenariat avec Elanco pour la distribution des trois vaccins de cette gamme au Canada », a déclaré pour sa part Éric Nadeau, vice-président, Affaires scientifiques à Prevtec Microbia.

Le Coliprotec peut être administré dans l'eau de boisson des porcs. Grâce à ce mode d'administration, la manipulation individuelle des porcs n'est plus nécessaire, ce qui réduit grandement les coûts de main-d'œuvre. Développés au Canada, les vaccins Coliprotec constituent une solution de rechange aux antibiotiques et favorisent donc l'utilisation judicieuse d'antimicrobiens dans l'industrie porcine.

À propos de Prevtec Microbia

Prevtec Microbia est une entreprise canadienne de biotechnologie concevant des produits biologiques pour la prévention des maladies chez les animaux destinés à la consommation. Sa mission consiste à améliorer les façons de nourrir la planète en élaborant des technologies pour une meilleure santé animale et une production animale plus performante.

Depuis 2007, Prevtec Microbia vend son premier produit commercial, Coliprotec® F4, à l'échelle du Canada, un vaccin pour porcs contre la bactérie E. coli. En mars 2015, la Commission européenne a émis l'autorisation de mise en marché de Coliprotec® F4 à l'échelle de l'Union européenne. En janvier 2017, la Commission européenne a émis l'autorisation de mise en marché de Coliprotec® F4/F18 à l'échelle de l'Union européenne pour le second produit commercial. Pour de plus amples renseignements, consultez www.prevtecmicrobia.com.