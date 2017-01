MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 jan. 2017) - Prevtec Microbia inc. est ravie d'annoncer que sa filiale allemande Prevtec Microbia GmbH vient de recevoir l'autorisation de mise en marché de son vaccin Coliprotec® F4/F18 de la Commission Européenne sur le territoire de l'Union européenne. Coliprotec® F4/F18 est le premier vaccin oral à dose unique pour l'immunisation active des porcs contre les Escherichia coli entérotoxinogènes F4 et F18 positives, les deux agents les plus importants de la diarrhée post sevrage (DPS), un important facteur de perte économique pour les éleveurs de porcs.

Par l'immunisation préventive qu'il confère, Coliprotec® F4/F18 contribue à la santé des porcelets en réduisant l'incidence de la DPS modérée à grave et l'excrétion fécale des Escherichia coli entérotoxinogènes F4 et F18 positives des porcs infectés.

« Nous sommes très heureux de recevoir l'autorisation de mise en marché de ce vaccin bivalent à un moment opportun alors que les producteurs de porcs et les vétérinaires recherchent des alternatives aux antibiotiques et sont conscients de l'importance d' une approche durable à la production animale destinée à la consommation », souligne Michel Fortin, Président et Chef de la direction de Prevtec Microbia Inc.

« L'autorisation de mise en marché du Coliprotec® F4/F18 est la résultante d'un grand effort d'équipe entre Prevtec Microbia et Klifovet AG et, suite à la mise en marché il y a un plus d'un an de notre premier vaccin Coliprotec® F4 dans l'Union européenne, ce nouveau vaccin bivalent offre une prévention encore plus approfondie aux éleveurs de porcs et aux vétérinaires », poursuit le Dr. Éric Nadeau, vice-président, Affaires scientifiques. « Nous sommes ravis d'offrir le Coliprotec® F4/F18 dans toute l'Union européenne en collaboration avec notre partenaire Elanco ».

Coliprotec® F4/F18 a été conçu par Prevtec Microbia et sera distribué par Elanco Santé animale sur le territoire de l'Union européenne.

À propos de Prevtec Microbia

Prevtec Microbia est une entreprise canadienne de biotechnologie concevant des produits biologiques pour la prévention des maladies chez les animaux destinés à la consommation. Notre mission consiste à améliorer les façons de nourrir la planète en élaborant des technologies pour une meilleure santé animale et une production animale plus performante.

Depuis 2007, Prevtec Microbia vend son premier produit commercial, Coliprotec® F4, à l'échelle du Canada, un vaccin pour porcs contre la bactérie E. coli. En mars 2015, la Commission européenne a émis l'autorisation de mise en marché de Coliprotec® F4 à l'échelle de l'Union européenne. Pour de plus amples renseignements, consultez www.prevtecmicrobia.com.

À propos d'Elanco

Elanco, une division d'Eli Lilly and Company, fournit des produits et services complets pour améliorer la santé animale et la production d'aliments pour animaux dans plus de 70 pays à travers le monde. Présent à l'échelle mondiale et comptant environ 6 500 employés et des bureaux dans plus de 40 pays, Elanco anticipe, sert et prend en charge les besoins divers et évolutifs de ses clients - des vétérinaires aux producteurs et tous ceux concernés par la santé animale – les aidant à affronter les défis d'un monde diversifié et changeant. Avec nos clients, nous nous engageons à sensibiliser la population à la sécurité alimentaire mondiale et à célébrer et à appuyer le lien homme-animal. Des informations supplémentaires sur Elanco sont disponibles sur www.elanco.com, ou suivez-nous @Elanco.

À propos de Klifovet

Klifovet, dont le siège social est à Munich en Allemagne, est une entreprise en recherche et développement contractuel offrant des services de gestion de projet, en affaires réglementaires, d'études cliniques, de fournitures cliniques conformes aux BPF, d'Assurance Qualité, de gestion des données sur papier et électronique (EDC, Study-base®) et d'analyses statistiques pour l'industrie de la santé animale et de la nutrition.