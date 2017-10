MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 oct. 2017) - Prevtec Microbia Inc. (« Prevtec ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu l'autorisation de commercialiser le vaccin bivalent Coliprotec® F4/F18 en Russie, y compris dans les pays de la CEI. Ce produit de première ligne est indiqué pour l'immunisation des porcelets contre la diarrhée post-sevrage (DPS) causée par la bactérie E. coli.

Coliprotec® F4/F18 est le premier vaccin à dose unique indiqué pour l'immunisation active des porcelets contre différentes souches de la bactérie E. coli, soit les F4-ETEC et les F18-ETEC. Celles-ci sont responsables de la diarrhée post-sevrage, une maladie grave qui entraîne des pertes économiques pour les entreprises de production porcine.

« Cette autorisation de mise sur le marché constitue un ajout important à notre portefeuille de produits et notre équipe de chercheurs en appelle à l'encouragement des autorités réglementaires russes pour les nouvelles technologies contre les maladies à E. coli chez les porcs», a déclaré le Dr Éric Nadeau, Vice-président, Affaires scientifiques, de Prevtec.

« Nous sommes ravis d'étendre la portée de notre vaccin phare dans cette région du monde, a déclaré Michel Fortin, président et chef de la direction de Prevtec. La Russie et les pays de la CEI représentent un marché d'environ 40 millions de têtes par année. La croissance de l'industrie porcine en Russie s'établissait à 9,3 % en 2016, ce qui représente une forte hausse par rapport à 2015. Le pays pourrait devenir un exportateur net de porc dans les prochaines années, et les programmes de relance gouvernementaux visent l'autosuffisance agricole d'ici 2020(1). Notre objectif est d'accroître notre part de marché grâce à cet important produit biologique afin de réduire la quantité d'antibiotiques administrés aux animaux destinés à la consommation. »

(1) Pigprogress.net, 6 janvier 2017

À propos de Prevtec Microbia

Prevtec Microbia est une entreprise canadienne de biotechnologie concevant des produits biologiques pour la prévention des maladies chez les animaux destinés à la consommation. Sa mission consiste à améliorer les façons de nourrir la planète en élaborant des technologies pour une meilleure santé animale et une production animale plus performante.

Coliprotec® F4, le premier produit commercial de Prevtec Microbia, un vaccin contre la bactérie E. coli chez les porcelets, est vendu au Canada depuis 2007 et dans l'Union européenne depuis 2015. Au début de 2017, l'entreprise a obtenu des autorisations de mise sur le marché du vaccin Coliprotec® F4/F18 pour l'Union européenne et le Canada, et le produit a été lancé dans ces régions au milieu de 2017. La gamme de vaccins Coliprotec® comprend également Coliprotec® F18, un produit distribué au Canada depuis 2015.

Pour en savoir plus, visitez le www.prevtecmicrobia.com.