Louis Roy, président-fondateur du groupe Optel, remporte les honneurs

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 fév. 2017) - L'Association québécoise des technologies (AQT) est heureuse d'annoncer que monsieur Louis Roy, président-fondateur du groupe Optel, remporte le prestigieux prix « PDG de l'année Investissement Québec 2017 ». C'est lors d'une soirée de gala haute en couleur que le sprint final, destiné à désigner le PDG de l'année, s'est opéré.

Cette année, le processus d'élection du gagnant a été agréablement modifié. Ainsi, les dirigeantes et dirigeants d'entreprises présents ont découvert les trois finalistes à l'aide d'entrevues, sous forme d'un « Talkshow », menées par René Vézina, chroniqueur au journal Les Affaires. Notons que cette approche a remplacé l'étape des discours individuels.

À ce propos, outre l'attribution d'une note par un jury indépendant pour chaque candidat, le vote des participants et des participantes de la soirée contribue à la moitié de la note finale servant à la désignation du premier prix. Ainsi l'élection par des pairs confère à la distinction PDG de l'année une grande valeur pour ceux qui briguent ce titre. En effet, le fait que les PDG de l'auditoire déterminent le gagnant crée une reconnaissance ultime pour le lauréat. Comme les années antérieures, la firme indépendante SOM Recherches et Sondages a assuré l'intégrité du processus.

Louis Roy est président-fondateur du groupe Optel, société mère d'Optel Vision. Ingénieur visionnaire, citoyen du monde et partisan de l'interdisciplinarité, Louis Roy aura réussi à faire de son entreprise la plus grande compagnie de système d'inspection et de traçabilité du domaine pharmaceutique au monde, tout en conservant son siège social à Québec.

Le succès de Louis Roy et d'Optel repose sur des valeurs humaines fortes et sur sa capacité à s'entourer de collaborateurs partageant sa vision, mais ayant des forces complémentaires aux siennes. Le groupe Optel agit dans le plus grand respect des générations futures, de ses employés, de ses clients, de l'environnement et des différentes communautés où l'entreprise est installée.

Le Prix PDG de l'année Investissement Québec

L'AQT, en collaboration avec Investissement Québec, a organisé ce prestigieux concours. Il permet de mettre en valeur un président ou une présidente d'entreprise en technologies de l'information et des communications (TIC) qui s'est démarqué par son leadership et sa contribution au rayonnement de l'industrie québécoise. Créé il y a 9 ans, le « Prix PDG de l'année Investissement Québec » demeure une récompense prisée et aussi une source d'inspiration pour les dirigeantes et dirigeants de l'industrie des TIC au Québec.

Le public sélect - regroupant des PDG de PME et des acteurs importants de l'industrie des TIC - a également chaudement félicité les deux autres finalistes, Jean Champagne, président de XMedius, et Steeve Duschesne, président chez Askida.

« Je tiens à souligner le succès incontestable de monsieur Roy, notre nouveau PDG de l'année Investissement Québec », a affirmé Nicole Martel, présidente-directrice générale de l'AQT. « Bien que tous les jours nous voyons à l'AQT d'innombrables entreprises qui osent et réussissent, ici et à l'international, je reste toujours stupéfaite et fière quand j'aperçois cet esprit d'entreprendre ».

« La formule « Talkshow » initiée cette année nous a dévoilé avec efficacité l'ADN de ces entrepreneurs finalistes », a indiqué Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec. « Ainsi leurs expériences deviennent un enseignement unique qui, j'en suis sûr, a su inspirer les PDG présents à l'événement, ce qui constitue le but ultime de ce concours ».

À propos de L'AQT

L'Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l'échelle du Québec, au rayonnement des entreprises des TIC et à la croissance de ce secteur de l'économie. Forte de ses 500 membres, elle rassemble et accompagne les dirigeantes et dirigeants d'entreprises technologiques en les appuyant dans le développement de leurs compétences et dans la performance de leur organisation, favorisant l'évolution des pratiques commerciales. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles et constitue aujourd'hui le plus grand réseau d'affaires des TIC au Québec. Pour en savoir plus : www.aqt.ca.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger.

À propos du gagnant

Louis Roy, président-fondateur du groupe Optel : http://www.optelgroup.com/

À propos des finalistes

Jean Champagne, président de XMedius : https://www.xmedius.com/

Steeve Duchesne, président de Askida : http://www.askida.com/

Photos disponibles à l'adresse : http://bit.ly/2leq5M0