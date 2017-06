Probe Metals agrandit sa position de terrain sur le projet Val-d'Or Est

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 29 juin 2017) - Probe Metals Inc. (TSX CROISSANCE:PRB)(OTCQB:PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente d'acquisition d'actifs définitive visant l'acquisition d'une participation de 100 % dans la propriété Aurbel Est (« Aurbel Est » ou la « propriété »), de QMX Gold Corporation (TSX CROISSANCE:QMX). La propriété est immédiatement adjacente au projet Val-d'Or Est (« Val-d'Or Est ») de la Société près de la ville de Val-d'Or au Québec, stratégiquement située à l'ouest de notre gîte aurifère Resenor, détenu à 100 % par la Société (voir renseignements ci-dessous) et de la mine Beaufor exploitée par Mines Richmont. La propriété est constituée de 22 claims miniers et augmente la superficie des terrains détenus par Probe à Val-d'Or à 316 kilomètres carrés, ce qui en fait l'une des plus grandes positions de terrain consolidées dans le camp minier de Val-d'Or. La propriété sera acquise en contrepartie d'un paiement de 1 000 000 $ en espèces. L'acquisition d'Aurbel Est demeure sujette à l'approbation des autorités règlementaires et à la clôture de la transaction.

Pour voir Figure 1 : Projet Val-d'Or Est, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/PRB_VDE_NewAcquisition_QMX.jpg

La Société a aussi le plaisir d'annoncer l'acquisition d'une participation indivise de 100 % dans 6 claims miniers dans et adjacents au projet Val-d'Or Est, de propriétaires privés en contrepartie d'un paiement de 25 000 $ en espèces.

Les travaux se poursuivent dans le cadre du programme de forage de 75 000 mètres de la Société à Val-d'Or Est, avec quatre foreuses présentement mobilisées pour tester le potentiel d'expansion des ressources, notamment dans trois nouveaux secteurs de découverte. En date d'aujourd'hui, avant l'acquisition d'Aurbel Est, la Société dispose d'environ 35 millions de dollars en trésorerie et en titres négociables.

Le gîte Resenor contient des ressources historiques de 181 000 tonnes métriques à 8,6 g/t Au, classées dans la catégorie présumée. Les ressources historiques ont été estimées par EI Coco Explorations Ltd en 1978. Il n'y a pas de rapport technique officiel pour étayer l'estimation et cette dernière n'est pas conforme aux normes de présentation actuelles du Règlement 43-101. Les hypothèses, paramètres et méthodes employés pour calculer cette estimation de ressources historiques ne sont pas connus de la Société. Il n'y a pas d'estimation ni de données plus récentes disponibles sur le gîte Resenor. Une personne qualifiée de Probe Metals n'a pas réalisé suffisamment de travaux pour classer ces estimations historiques en ressources minérales actuelles tel que défini par le Règlement 43-101, de telle sorte que la Société ne considère pas cette estimation historique comme des ressources minérales actuelles. Bien que l'estimation de ressources historiques pourrait ne pas être fiable, la Société est d'avis que cette estimation historique fournit une indication quant au potentiel de la propriété et est une information pertinente pour tout futur programme d'exploration. Pour que cette estimation historique devienne des ressources actuelles, la Société devra réaliser de nouveaux travaux de forage sur la propriété.

Personnes qualifiées:

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été vérifié par M. Marco Gagnon, Géologue, Vice-président exécutif, qui est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Au sujet de la Société:

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères très prometteurs. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères de l'Ontario et du Québec: Val-d'Or, West Timmins, Casa-Berardi et Detour Québec. La Société est engagée à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en 2015. Goldcorp détient actuellement une participation de 13,8% dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.,

Dr. David Palmer, Président & chef de la direction

Pour plus d'information:

SVP visiter le site internet de Probe Metals Inc. au www.probemetals.com

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes, tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant les faits historiques, notamment les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à », « croire », « pouvoir », « avoir l'intention », « estimer », « éventuel », « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent », « pourraient », « devraient », se produiront ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'ils soient jugés raisonnables par Probe Metals, comportent, de par leur nature, des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social.

Certain nombre de facteurs, qu'ils soient connus ou non, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs,. Ces facteurs sont entre autre : les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation, l'imposition, les contrôles, la réglementation et au niveau des gouvernements, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minières (y compris les risques environnementaux, les accidents de travail, les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues, les effondrements et les inondations); l'incapacité d'obtenir l'assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l'exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones, et leurs revendications; la capacité d'augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d'obtenir l'ensemble des permis, des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales), et le titre de propriété des avoirs miniers. De plus, Probe Metals peut, dans certaines circonstances, être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d'autres frais, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Probe Metals ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l'information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l'exige, Probe Metals n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions, des projections ou d'autres facteurs s'ils devaient changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.

