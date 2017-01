Probe Metals optionne la propriété Monique de Mines Richmont

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 17 jan. 2017) -

Probe Metals Inc. (TSX CROISSANCE:PRB) ("Probe" ou la "Société") est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente d'achat d'actifs définitive visant l'acquisition d'un intérêt de 60% sur la propriété Monique (la «Propriété Monique») de Mines Richmont («Richmont»), située à 25 km à l'est-sud-est de Val-d'Or, au Québec. La Propriété Monique est constituée de 22 titres miniers et fera partie du projet Val-d'Or Est («Val-d'Or Est»), détenu à 100% par la Société.

La Société annonce également qu'elle a acquis un intérêt indivis de 100% dans la propriété Boudrias (la «Propriété Boudrias») constituée de 12 titres miniers jalonnés par Dean Boudrias, un prospecteur de Val-d'Or. La propriété représente l'extension nord de la Propriété Monique et l'extension est de la propriété Bonnefond Nord, récemment acquise de QMX Gold. La superficie cumulative de la propriété Val-d'Or Est s'élève maintenant à 236 kilomètres carrés.

Figure 1 - Val-d'Or East Project

Les faits saillants de l'accord sont les suivants:

Probe peut acquérir un intérêt de 60% (l'« option ») dans la Propriété en dépensant un montant total de 2 000 000 $ en travaux d'exploration sur un période de 4 ans;

») dans la Propriété en dépensant un montant total de 2 000 000 $ en travaux d'exploration sur un période de 4 ans; À la conclusion des exigences de l'option, une coentreprise sera constituée entre Probe détenant une participation de 60% et Richmont détenant un intérêt de coentreprise avec une participation de 40%;

Par la suite, chaque partie sera tenue de contribuer à d'autres programmes au prorata en fonction de son intérêt dans la coentreprise. Si un partenaire de la coentreprise ne parvient pas à verser une partie de ses cotisations au programme, son intérêt sera dilué en conséquence. En cas de dilution de l'un ou de l'autre des partenaires à moins de 10% d'intérêt, cet intérêt sera converti en une royauté de 2%.

Probe agira à titre d'opérateur des travaux d'exploration sur la propriété.

Au sujet de la propriété Monique:

La propriété Monique est située à 25 km à l'est de Val-d'Or, au Québec, et comprend 17 titres miniers et un bail minier couvrant une superficie totale de 546 hectares, dans le canton de Louvicourt. La propriété possède une ressource présumée actuelle de 107 500 tonnes à une teneur de 4,88 g/t pour 16 850 onces d'or.

Géologie

La minéralisation aurifère est associée principalement à trois zones de déformation qui traversent la propriété Monique selon une direction de 280° avec un pendage de 75°-80° vers le nord. La minéralisation aurifère consiste en un réseau de veines et veinules de quartz, tourmaline et carbonates avec des sulfures disséminés dans les épontes altérées des veines. De l'or libre est fréquemment observé dans les veines. Jusqu'à présent, 12 zones aurifères ont été identifiées sur la propriété.

Certaines zones minéralisées ont été définies jusqu'à une profondeur de 400 m à partir de la surface et varient en largeur de moins d'un mètre à plus de 20 mètres. Les lentilles minéralisées s'étendent latéralement sur quelques centaines de mètres. L'or est généralement associé à des zones contenant entre 1 à 5% de pyrite finement disséminée, et de l'or visible est commun dans les veines et veinules de quartz et de carbonates.

Production passée

La production commerciale de la mine à ciel ouvert Monique a commencé en 2013 et a cessé à la fin de janvier 2015. Un total de 0.58 Mt de minerai a été extrait à une teneur de 2.53 g/t Au, de la surface à 100 mètres de profondeur pour un total de 45 694 onces d'or.

Personne qualifiée:

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été vérifié par M. Marco Gagnon, P.Geo, qui est une «personne qualifiée» selon le Règlement 43-101, et vice-président exécutif et administrateur de Probe.

Au sujet de la Société:

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères très prometteurs. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères de l'Ontario et du Québec: Val-d'Or, West Timmins, Casa-Berardi et Detour Québec. La Société est engagée à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp Inc en 2015. Goldcorp détient actuellement une participation de 14% dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.,

Dr. David Palmer, Président & chef de la direction

Pour plus d'information, SVP visiter le site internet de Probe Metals Inc. au www.probemetals.com.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes, tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant les faits historiques, notamment les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à », « croire », « pouvoir », « avoir l'intention », « estimer », « éventuel », « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent », « pourraient », « devraient », se produiront ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'ils soient jugés raisonnables par Probe Metals, comportent, de par leur nature, des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Certain nombre de facteurs, qu'ils soient connus ou non, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs.

Ces facteurs sont entre autre : les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation, l'imposition, les contrôles, la réglementation et au niveau des gouvernements, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minières (y compris les risques environnementaux, les accidents de travail, les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues, les effondrements et les inondations); l'incapacité d'obtenir l'assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l'exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones, et leurs revendications; la capacité d'augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d'obtenir l'ensemble des permis, des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales), et le titre de propriété des avoirs miniers. De plus, Probe Metals peut, dans certaines circonstances, être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d'autres frais, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Probe Metals ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l'information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l'exige, Probe Metals n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions, des projections ou d'autres facteurs s'ils devaient changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.

