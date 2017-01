Probe Metals présente les perspectives d'exploration de 2017 pour son projet Val-d'Or Est, Québec

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 10 jan. 2017) - Probe Metals Inc. (TSX CROISSANCE:PRB) ("Probe" ou la "Société") est heureuse d'annoncer le début d'un important programme d'exploration, incluant un programme de forage au diamant de 50 000 mètres en 2017, sur son projet Val-d'Or Est (« Val-d'Or Est »), situé au Québec. Le programme vise à augmenter les ressources minérales connues et à tester de nouvelles cibles aurifères prioritaires sur Val-d'Or Est, y compris sur ses récentes acquisitions Bonnefond Nord et Cadillac Break Est. Le territoire récemment consolidé à Val-d'Or Est par la Société représente une opportunité à l'échelle régionale de 231 kilomètres carrés de terrain sous-exploré situé dans l'un des principaux camps miniers aurifères du Canada.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe Metals, a déclaré: « Compte tenu de la découverte d'une nouvelle zone aurifère et de la consolidation de notre position de terrain dans la région réalisées en 2016, nous sommes ravis d'annoncer un programme d'exploration intensif en 2017 sur Val-d'Or Est. Jusqu'à présent, les forages ont confirmé notre modèle d'exploration initial, à savoir que le dépôt New Beliveau est toujours ouvert dans toutes les directions et que nous croyons qu'il existe un fort potentiel d'augmenter les ressources minérales actuelles et de découvrir de nouveaux dépôts aurifères sur l'ensemble du projet. La Société est dans une situation financière solide, avec environ 30 millions de dollars en trésorerie, et le travail accompli en 2016 nous a placés dans une excellente position pour lancer ce programme 2017. Nous restons très confiants quant au potentiel de Val-d'Or Est et nous sommes impatients de créer plus de valeur à ce projet clé pour Probe. »

Programmes d'exploration 2016

Depuis le mois d'août 2016, Probe a foré environ 11 500 mètres sur le dépôt New Beliveau à Val-d'Or Est. Des résultats significatifs, incluant la découverte d'une nouvelle zone aurifère, ont justifié l'expansion de la première phase du programme de forage ainsi que la mobilisation d'une deuxième foreuse. Les résultats indiquent un potentiel élevé pour l'identification de systèmes aurifères à fort tonnage près de la surface et à haute teneur en profondeur. Les résultats démontrent également la continuité de la minéralisation aurifère et le potentiel pour la découverte de nouvelles zones aurifères significatives latéralement à l'ouest et à l'est de la minéralisation connue.

Les faits saillants du programme de forage 2016 sont :

La découverte d'une nouvelle zone aurifère à haute teneur en profondeur dans un dyke de diorite, ayant des intervalles titrant jusqu'à 12,6 g/t d'or sur 7,3 mètres (sondage PC-90), et qui pourrait représenter une nouvelle zone aurifère d'importance.

La continuité de la minéralisation près de la surface avec quelques intervalles impressionnants, dont la meilleure intersection recoupant 2,0 g/t Au sur 143 mètres dans le sondage PC-90.

La réalisation d'un vaste levé géophysique au sol consistant en un levé de polarisation provoquée (PP) de 220 kilomètres couvrant plus des deux tiers du bloc de claims initial. Le levé de polarisation provoquée a été conçu afin de mieux définir les systèmes minéralisés connus ainsi que l'identification de nouvelles cibles aurifères entourant le dépôt New Beliveau. L'interprétation des résultats est en cours.

Programmes d'exploration 2017

Afin de tirer parti du succès des premiers travaux d'exploration sur son projet Val-d'Or Est, Probe entreprendra un programme d'exploration intensif en 2017 afin d'augmenter ses ressources aurifères actuelles et de délimiter de nouveaux dépôts aurifères potentiels sur l'ensemble du projet. Le programme d'exploration de 7,0 millions de dollars proposé pour 2017, comprendra 50 000 mètres de forage ainsi que des levés régionaux:

Environ 35 000 mètres de forage seront concentrés afin de tester l'expansion potentielle du dépôt aurifère New Beliveau au nord, à l'ouest, à l'est et au sud de ses limites actuelles ainsi qu'en profondeur le long de dykes parallèles de diorite, semblables à ceux de la mine Beliveau. Deux foreuses sont actuellement en opération testant les nouvelles zones aurifères découverte dans les dykes de diorite en 2016.

Environ 15 000 mètres de forage seront concentrés sur des cibles aurifères prioritaires entourant le dépôt New Beliveau et ailleurs sur le Projet afin de découvrir de nouvelles zones à haute teneur. La génération de cibles avance bien et une foreuse sera mobilisée afin de tester plusieurs anomalies géophysiques dès que les permis seront reçus, ce qui devrait se faire dans les prochaines semaines.

Expansion des levés de polarisation provoquée afin d'assurer la couverture de la nouvelle propriété Bonnefond Nord, contiguë au dépôt New Beliveau, et renfermant potentiellement l'extension sud du corridor aurifère de la Mine Beliveau ainsi que l'extension ouest du corridor aurifère de la mine Monique.

Levés régionaux de cartographie géologique, levés géochimique et levés géophysiques aériens et au sol sur la propriété Cadillac Break Est récemment acquise, en option avec Alexandria Minerals. Le projet renferme le dépôt aurifère Sleepy ainsi que lextension latérale sous-explorée qui s'étend sur plus de 14 kilomètres de long de la faille Cadillac, l'une des structures aurifères les plus prolifiques de Val-d'Or. Ces levés ont été conçus afin de générer des cibles de forage à tester au troisième trimestre ou au quatrième trimestre de 2017.

Personne qualifiée:

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été vérifié par M. Marco Gagnon, Géo., Vice-président Exécutif et M. Denis Chénard, ing. Chargé de Projet, qui sont des « personnes qualifiées » selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Au sujet de la Société:

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères très prometteurs. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères de l'Ontario et du Québec : Val-d'Or, West Timmins, Casa-Berardi et Detour Québec. La Société est engagée à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp Inc. en 2015. Goldcorp détient actuellement une participation de 14% dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.,

Dr. David Palmer, Président & chef de la direction

Pour plus d'information:

SVP visiter le site internet de Probe Metals Inc. au www.probemetals.com.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes, tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant les faits historiques, notamment les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à », « croire », « pouvoir », « avoir l'intention », « estimer », « éventuel », « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent », « pourraient », « devraient », se produiront ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'ils soient jugés raisonnables par Probe Metals, comportent, de par leur nature, des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social.

Certain nombre de facteurs, qu'ils soient connus ou non, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs,. Ces facteurs sont entre autre : les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation, l'imposition, les contrôles, la réglementation et au niveau des gouvernements, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minières (y compris les risques environnementaux, les accidents de travail, les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues, les effondrements et les inondations); l'incapacité d'obtenir l'assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l'exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones, et leurs revendications; la capacité d'augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d'obtenir l'ensemble des permis, des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales), et le titre de propriété des avoirs miniers. De plus, Probe Metals peut, dans certaines circonstances, être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d'autres frais, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Probe Metals ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l'information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l'exige, Probe Metals n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions, des projections ou d'autres facteurs s'ils devaient changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.