Programmation renouvelée pour la 63e présentation du Carnaval de Québec

Le gouvernement du Canada réitère son soutien à la plus grande fête populaire hivernale au monde

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 10 jan. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et ministère du Patrimoine canadien

Le tourisme constitue une excellente occasion de développement économique pour le Canada. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des manifestations culturelles et sportives s'inscrit dans sa volonté de soutenir les actions qui entraînent des retombées économiques et médiatiques substantielles. Une économie forte contribue à créer des emplois bien rémunérés et un bon niveau de vie pour la classe moyenne.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé qu'une aide financière totale de 1 678 900 dollars est consentie au Carnaval de Québec pour sa tenue en 2016, en 2017 et en 2018. Le ministre Duclos a fait cette annonce au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, et de la ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly.

L'aide allouée par DEC s'élève à 1 575 000 dollars. Elle vise les années 2016, 2017 et 2018, et est consentie sous forme de contribution non remboursable, en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ). Elle permettra au Carnaval de promouvoir, au pays et à l'étranger, ses activités et d'en développer de nouvelles qui optimiseront significativement et de manière durable l'expérience touristique et la portée de cette fête hivernale.

Pour sa part, Patrimoine canadien lui attribue 103 900 dollars pour 2017. L'appui, versé par l'entremise du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP), permettra notamment à l'organisme de présenter plusieurs prestations musicales, ainsi que de l'animation pour toute la famille mettant en vedette des artistes locaux. Cette aide contribuera également à offrir un soutien aux centaines de bénévoles qui participent à la réalisation du festival.

« Le tourisme est l'un des secteurs qui connait le développement le plus rapide dans le monde entier. En appuyant des fêtes, comme le Carnaval de Québec, nous démontrons notre engagement à favoriser l'essor de cette industrie. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« À travers sa programmation diversifiée, le Carnaval de Québec permet à la population de découvrir le talent de centaines d'artistes et d'artisans de la région. Cette année encore, les festivaliers de tous âges se rassembleront pour les grands défilés de nuit et d'autres activités carnavalesques qui sauront les distraire des rigueurs de l'hiver. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer cette incontournable manifestation culturelle et patrimoniale. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le Carnaval de Québec, sans oublier Bonhomme, fait depuis longtemps partie intégrante du patrimoine culturel de la ville de Québec. Pour une 63e fois, sa programmation artistique et festive, dont la réputation dépasse largement les frontières de Québec, permettra aux petits et grands de profiter pleinement de la saison hivernale. Je tiens à saluer le travail de l'équipe du Carnaval et des nombreux bénévoles qui, année après année, mettent en place une fête d'exception au cœur de notre capitale québécoise. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

