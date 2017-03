Protégez-vous : les arnaques fiscales peuvent vous coûter cher

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 2 mars 2017) -

Avezvous reçu un courriel, un appel téléphonique, une lettre ou un message texte de nature suspecte affirmant provenir de l'Agence du revenu du Canada (ARC)? Si l'organisation ou la personne demande des renseignements personnels, comme votre numéro d'assurance sociale, numéro de carte de crédit, numéro de compte bancaire ou numéro de passeport, il s'agit d'une arnaque.

N'oubliez pas…

L'ARC ne fera jamais ce qui suit :

vous envoyer un courriel non sollicité contenant un lien et qui vous demande de divulguer des renseignements personnels ou financiers

vous demander des renseignements personnels par courriel ou message texte

vous demander de lui faire un paiement par carte de crédit prépayée ou cartecadeau

vous laisser un message contenant certains de vos renseignements personnels sur un répondeur ou une boîte vocale

vous proférer des menaces

Même si de tels messages peuvent sembler convaincants, ce sont des arnaques et vous ne devriez jamais y répondre ni cliquer sur leurs liens.

Il est important que vous gardiez à l'esprit que vous êtes responsable de tous les renseignements qui figurent sur votre déclaration de revenus, même si un préparateur de déclarations de revenus ou un représentant produit votre déclaration. Par mesure de précaution, évitez les préparateurs offrant des choses qui semblent trop belles pour être vraies, comme d'importants remboursements, ou proposant de faire de fausses déclarations, notamment à l'égard de dons de bienfaisance.

Pour vous aider à vous protéger, l'ARC a lancé cette année un nouveau service d'Alertes de compte, qui vise à prévenir la fraude. Lorsque vous vous y inscrivez au moyen de Mon dossier ou de l'application MonARC, l'ARC vous avisera par courriel si vos renseignements sur le dépôt direct ou votre adresse domiciliaire ou postale ont changé, et si du courrier qu'elle vous a envoyé a été retourné.

Si vous croyez avoir été victime d'une arnaque fiscale ou si vous avez fourni involontairement des renseignements personnels ou financiers, communiquez dès que possible avec votre service de police local, puisque votre sécurité financière et votre identité personnelle sont compromises. Pour en savoir plus, allez à arc.gc.ca/preventionfraude.

Soyez branché

Pour recevoir des mises à jour lorsque sur ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada, vous pouvez :

• Suivre l'ARC sur Twitter - @AgenceRevCan.

• Suivre l'ARC sur LinkedIn.

• Vous abonner à une liste d'envois électroniques de l'ARC.

• Ajouter nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles.

• Allez sur YouTube pour regarder nos vidéos sur l'impôt.