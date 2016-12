Publication des résultats du sondage national d'opinion publique concernant l'utilisation future de l'édifice situé au 100, rue Wellington à Ottawa

Services publics et Approvisionnement Canada

Dans le cadre d'un vaste processus de consultation, les Canadiens d'un océan à l'autre ont exprimé leur opinion l'été dernier concernant la meilleure utilisation publique de l'édifice situé au 100, rue Wellington (l'ancienne ambassade américaine). Les résultats du sondage national d'opinion publique, qui s'est déroulé du 18 août au 9 septembre 2016, sont désormais accessibles à la population canadienne. Préparé par Ekos Research Associates, ce rapport tient compte de l'opinion de plus de 6 500 Canadiens, en plus de la rétroaction de plus de 500 visiteurs étrangers dans la capitale nationale.

La recherche sur l'opinion publique comprenait deux parties : un sondage représentatif auprès de Canadiens choisis au hasard dans l'ensemble du pays et un sondage ouvert en ligne qui permettait à tous les Canadiens et aux visiteurs de l'étranger de participer.

Le sondage s'inscrit dans le cadre d'une vaste consultation publique, qui comprenait également un atelier avec des intervenants de la collectivité et du gouvernement, une visite médiatique de l'édifice, un forum d'information publique et une série de journées portes ouvertes à l'édifice.

Des six utilisations suggérées, trois d'entre elles ont surtout retenu l'attention des répondants :

Maison du Canada

Galerie

Centre culturel autochtone

Nous vous invitons à consulter les résultats en cliquant sur les liens suivants :

Sommaire : Sommaire exécutif - Sondage sur les utilisations publiques possibles du 100, rue Wellington

Rapport : Rapport final - Sondage sur les utilisations publiques possibles du 100, rue Wellington

Les résultats de cette consultation publique seront un élément essentiel pris en compte par le gouvernement du Canada lorsqu'il décidera de la meilleure utilisation à faire de cet édifice patrimonial important.

Une annonce concernant l'utilisation future de l'édifice situé au 100, rue Wellington est attendue en 2017, lors du 150e anniversaire du Canada.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à ce que les Canadiens soient au centre du processus décisionnel. Cet édifice sera un lieu public important. L'opinion de nos citoyens d'un océan à l'autre sera à l'avant-plan alors que nous créons une destination unique pour tous les Canadiens au cœur de la capitale de notre nation. »

- L'honorable Judy M. Foote, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

La consultation publique a eu lieu durant l'été 2016. Cette consultation comprenait un atelier avec des intervenants de la collectivité et du gouvernement (14 juillet), une visite médiatique de l'édifice situé au 100, rue Wellington (8 août), un forum d'information publique (18 août), une série de journées portes ouvertes à l'édifice (du 18 août au 9 septembre) et un sondage d'opinion publique bilingue en ligne (du 18 août au 9 septembre).

