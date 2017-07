Puissance Électrique : Power Survey acquiert Power Standards Lab

Les synergies résultant de la combinaison des deux entités permettront de résoudre les problèmes de qualité énergétique pour nos clients globaux

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - Jul 5, 2017) - Les Équipements Power Survey Ltée (PS), un chef de file équipementier de systèmes de qualité de l'énergie, a annoncé aujourd'hui qu'il a acquis la compagnie Power Standards Lab Inc. (PSL), basé en Californie, avec son expertise en qualité de la puissance électrique, de la surveillance de l'énergie et de l'analyse des données.

Ensemble, les deux compagnies fourniront des solutions de qualité de l'énergie électrique de bout en bout aux clients commerciaux, industriels, aux services publics ainsi qu'aux organismes gouvernementaux.

Des événements reliés à la qualité de l'énergie électrique affectent régulièrement les entreprises : foudre, harmoniques, creux de tensions, surtensions et surintensités, brèves interruptions et plusieurs autres types de perturbations. Dans un même temps, les sources d'énergie de haute technologie modifient la stabilité fournie traditionnellement par les générateurs rotatifs. De plus, les opérations commerciales et industrielles d'aujourd'hui dépendent de plus en plus de dispositifs sensibles à la puissance.

C'est pourquoi, partout dans le monde, les problèmes de qualité de la puissance électrique s'aggravent.

Avec cette acquisition, les clients du monde entier bénéficieront maintenant d'un ensemble unifié de solutions de surveillance électrique, de diagnostic, d'analyse de tendance et d'atténuation résolvant les perturbations de la qualité de l'alimentation électrique.

« La solide réputation de PSL dans l'industrie complémente la nôtre et PSL ajoute de nouvelles solutions dont bénéficieront immédiatement tous nos clients », a déclaré Mario Barbaresso, président et chef de la direction de Power Survey. « Le financement de $24M US que nous avons reçu de nos investisseurs constitue une forte approbation de notre vision afin de fournir aux clients mondiaux une solution complète de qualité de l'alimentation électrique. »

« Nous avons des connaissances avancées concernant les mesures, les normes et la technologie de la qualité de l'énergie », a déclaré Alex McEachern, président et chef de la direction de Power Standards Lab. « Et maintenant, en nous joignant à Power Survey, nous pouvons réellement aider à résoudre les problèmes que nous diagnostiquons. C'est formidable, à la fois pour nous et pour nos clients ! »

Dans son nouveau rôle, Mario Barbaresso dirigera les deux sociétés et Alex McEachern supportera la croissance en tant que fondateur de PSL. Les deux compagnies combinées opéreront de leurs emplacements respectifs à Montréal, au Québec et à Alameda, en Californie afin de maintenir le même niveau de service et de fournir un soutien continu à la clientèle. Le réseau mondial combiné de distributeurs et partenaires, bénéficiera d'une offre de produits élargie. De plus, la société prévoie une croissance d'effectifs aux deux endroits.

À propos des Équipements Power Survey Ltée.

Depuis 1948, Les Équipements Power Survey Ltée. (PS) est un fournisseur leader sur le marché des technologies et des solutions personnalisées de correction du facteur de puissance et de filtrage harmonique. PS sert les clients aux États-Unis et au Canada, et prend en charge des projets dans le monde entier grâce à un réseau reconnu d'agents, de revendeurs à valeur ajoutée et de distributeurs. PS aide les utilisateurs commerciaux et industriels à réduire les coûts d'énergie liés à la puissance électriques et aux harmoniques. Pour plus d'informations, visitez : http://www.powersurvey.com

À propos de Power Standards Lab, Inc.

Power Standards Lab Inc. (PSL) est un leader mondial de la qualité et de la surveillance de l'énergie et de l'analyse des données. PSL conçoit et fabrique des instruments de surveillance d'énergie électrique ultra-précis et faciles à installer dans la région de la baie de San Francisco en Californie. PSL s'associe aux sociétés Fortune 500 dans les secteurs de l'énergie, de l'énergie, du transport, de la médecine, des semi-conducteurs, des télécommunications et de la fabrication, ainsi que des organismes gouvernementaux, pour les aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes d'énergie électrique, fournir des tests de qualité et des certifications. Nos employés parlent plus de 15 langues, fournissant un support localisé à nos clients dans 58 pays. Pour plus d'informations, visitez: http://powerstandards.com