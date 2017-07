Québec confirme un investissement dans les Métaux Canadiens

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 juillet 2017) - Les Métaux Canadiens Inc. (« la Société ») (CSE:CME)(CSE:CME.CN)(CNSX:CME) prévoit compléter au cours des prochains mois un financement d'un montant total de 8 M $, lequel viendra compléter le plan de financement global de 9,2 M $ élaboré pour entreprendre l'ensemble des phases de réalisation du projet. Par le fait même, la Société est heureuse d'annoncer que Ressources Québec inc., filiale d'Investissement Québec et agissant à titre de mandataire pour le Gouvernement du Québec a obtenu l'autorisation de son mandant d'investir 2,125 M $ sous forme de capital-actions dans les Métaux Canadiens à un prix à être déterminé, à la satisfaction de Ressources Québec, notamment dans le but de soutenir les phases de réalisation du projet incluant l'étude de faisabilité et de l'étude d'impact environnementale et la demande de certificat d'autorisation de notre projet d'usine d'alliage de silicium.

La Société prévoit réaliser le financement du projet en plusieurs tranches. Dans ce contexte, Ressources Québec déboursera le montant de 2,125 M $ en plusieurs tranches de manière à ce que chaque investissement de leur-part représente 28,77 % de chacune des tranches de financement jusqu'à concurrence d'un montant de 2,125 M $.

Cette confirmation d'investissement de Ressources Québec de 2,125 M $ s'inscrit dans le cadre du développement d'un projet d'usine d'alliage de silicium à Baie-Comeau. Ce montant de Ressources Québec s'ajoute à tous les placements privés totalisant 1,2 M$ complété et annoncée entre décembre 2016 et février 2017 et constitue un jalon important dans le montage du plan de financement global de 9,2 M $ pour entreprendre l'ensemble des phases de réalisation du projet.

Les Métaux Canadiens confirme avoir des engagements supplémentaires d'un million de dollars assujetti à des termes et conditions qui pourront être confirmés sous peu. Ainsi, l'entreprise cumule des engagements de plus de 4 M$ depuis son annonce d'implantation de son usine dans la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau. L'entreprise entend finaliser son plan de financement pour être en mesure d'entreprendre l'ensemble des phases de réalisation du projet au cours des prochains mois.

Phases de réalisation du projet et utilisation des fonds

Phase 1- Préfaisabilité

Phase 2- Décision

Phase 3- Faisabilité

Phase 4- Décret

Développement Recherche & innovations

Frais généraux





« Cet investissement démontre l'engagement du gouvernement du Québec et de la ville de Baie Comeau à l'égard de notre projet », explique Stéphane Leblanc, chef des investissements de Les Métaux Canadiens. « ID Manic est déjà actionnaire ayant investi dans la Société en février 2017. Nous sommes heureux qu'ils continuent à démontrer leur soutien et demeurent d'ardents défenseurs de la réussite du développement d'un projet d'alliage de silicium au Québec. De la même manière, le Gouvernement du Québec est d'un grand soutien dans notre stratégie visant à accélérer les phases de réalisation du projet. »

Pour plus de renseignements, la Société suggère aux lecteurs de consulter notre site internet www.canadianmetalsinc.com (Le projet), afin d'obtenir les détails de chacune des phases de réalisation.

Faits Saillants

Ressources Québec agit à titre de mandataire pour le compte du Gouvernement du Québec dans la gestion du fonds Capital Mines Hydrocarbures.

Institué au sein du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et géré par Ressources Québec, à titre de mandataire, le fonds Capital Mines Hydrocarbures est doté d'une enveloppe de 1 milliard de dollars et permet au gouvernement du Québec la prise de participation dans des entreprises des secteurs des mines et des hydrocarbures qui exploitent et transforment des substances minérales du domaine de l'État. Ce fonds vise notamment à soutenir la relance du Plan Nord, en constituant une source de financement additionnelle pour la réalisation de projets d'investissement privés.

À propos de Les Métaux Canadiens Inc.

Les Métaux Canadiens se concentre sur le développement de se son projet Langis, un dépôt de silice de haute pureté situé dans la province de Québec. La Société se positionne rapidement comme fournisseur de silice de haute pureté et d'alliage de silicium en Amérique du Nord. Les matériaux à base de silicium peuvent être formulés pour fournir une large gamme de produits à partir de matériaux de construction plus durables, plus rapides, avec des dispositifs électroniques plus intelligents, des panneaux solaires ainsi que des éoliennes plus efficaces. Nous nous attendons à devenir un fournisseur mondial pour un certain nombre d'industries et d'applications mais sans limitation : le verre, la céramique, l'éclairage, le pétrole et le gaz, la peinture, le plastique et le caoutchouc. Nous souhaitons également devenir un fournisseur intégré pour les industries métallurgiques incluant les fonderies, et participer à un large éventail d'applications civiles, industrielles, environnementales et connexes. Ces marchés cibles font partie intégrale de la vie de millions de personnes chaque jour.

Ce communiqué de presse contient des informations qui se rapportent à des évènements futurs. Conséquemment, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés. Bien que la direction considère que les hypothèses et estimations soient raisonnables, sur la base des informations actuellement disponibles, il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations s'avéreront exactes. Ces risques sont plus amplement détaillés dans les rapports annuels de la Société ainsi que dans le dépôt de documents publics auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

La Bourse CSE ainsi que ses Fournisseurs de Services de Réglementation n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude de ce communiqué de presse.