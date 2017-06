Quinto Real annonce les résultats de son assemblée annuelle et spéciale des actionnaires

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 juin 2017) - Corporation Capital Quinto Real (TSX CROISSANCE:QIT) (« Quinto » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions présentées à l'assemblée spéciale et annuelle de la Société tenue le jeudi 22 juin 2017 à Montréal, Québec.

Résultats de l'assemblée annuelle et spéciale des actionnaires

À l'assemblée, la majorité des actionnaires de la Société ont voté en faveur de toutes les résolutions présentées énoncées dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, incluant la réélection des membres du Conseil d'administration de Quinto, c'est-à-dire Marcel Bergeron, Michael Curtis, Philippe Frère et Luisa Moreno.

Les actionnaires ont voté en faveur des propositions suivantes :

Le renouvellement du mandat des vérificateurs, Petrie Raymond LLP;





L'adoption de la résolution spéciale pour changer le nom de la Société de « Corporation Capital Quinto Real » à « Ressources Quinto Inc. »;





L'adoption de la résolution spéciale pour amender les statuts constitutifs afin de permettre la nomination d'administrateurs additionnels au cours de l'année;





L'adoption du Règlement administratif sur les exigences de préavis 2017-01.



Michael Curtis, président et chef de la direction de Quinto, a dit, « Nous sommes heureux des résultats de notre assemblée annuelle et spéciale de cette année. L'équipe de Quinto aimerait remercier ses actionnaires pour leur soutien continu ».

Changement de dénomination sociale

Les actionnaires ont approuvé la résolution permettant à Quinto de remplacer sa dénomination sociale « Corporation Capital Quinto Real » par « Ressources Quinto Inc. ».

La Société souhaite modifier son nom afin de changer son image de marque puisque suite à l'opération admissible complétée en 2012, la Société n'est plus une société de capital de démarrage. Le nom Ressources Quinto Inc. reflète mieux les activités actuelles de la Société dans le secteur minier.

La Société a avisé la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») du changement proposé de sa dénomination sociale. Sujet à l'approbation de la TSXV, il est prévu que les actions ordinaires commenceront à être négociées à la TSXV sous la nouvelle dénomination sociale à l'ouverture des marchés deux ou trois jours suivant la date de prise d'effet de la nouvelle dénomination sociale de la Société, sous réserve de la réception par la TSXV de la documentation requise.

Amendement au régime d'options d'achat d'actions

Le 9 mai 2017, les administrateurs ont approuvé les amendements au Régime d'options d'achat d'actions (le « Régime »), convertissant l'ancien régime d'options d'achat d'actions de roulement en un régime d'options d'achat d'actions avec un nombre fixe d'actions (l' « Amendement »). Avant l'Amendement, un maximum de 10% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société était réservé à l'émission d'options d'achat d'actions aux administrateurs, dirigeants, employés ou consultants de la Société. Le Régime amendé réserve un nombre fixe de 2 400 000 actions ordinaires de la Société pour l'émission d'options d'achat d'actions (ce qui représente moins de 10% des 24 029 998 actions ordinaires émises et en circulation à la date de l'adoption du Régime amendé).

Clarification d'information précédemment divulguée

La Société souhaite clarifier l'information précédemment divulguée dans un communiqué de presse daté du 3 novembre 2016 à propos de la participation d'initiés à un financement privé de la Société. Le communiqué de presse mentionnait que : « Les initiés de Quinto ont acheté un total de 320 000 actions et, conséquemment, le placement privé est une opération avec une personne apparentée tel que défini dans le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 ») ».

Le communiqué de presse aurait cependant dû mentionner que 160 000 actions plutôt que 320 000 actions ont été souscrites par des initiés.

À propos de Corporation Capital Quinto Real

Corporation Capital Quinto Real est une société d'exploration minière basée au Canada qui se concentre sur l'exploration, l'évaluation et le développement de propriétés minières aurifères.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospective » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospective ».