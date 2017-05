Quinto Real annonce une mise à jour du programme de forage de IAMGOLD sur le projet Monster Lake

La Société détient une participation de 5% dans la propriété Monster Lake

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - Corporation Capital Quinto Real (TSX CROISSANCE:QIT) (« Quinto » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que IAMGOLD Corporation a publié aujourd'hui une mise à jour sur la campagne de forage qui a eu lieu durant l'hiver de 2017 sur le projet Monster Lake, situé à 50 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau (Québec), au Canada.

Pour la mise à jour complète, veuillez consulter le communiqué de presse émis par IAMGOLD Corporation à :

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/iamgold-accroit-le-potentiel-aurifere-du-projet-monster-lake-au-quebec-621974033.html

Quinto détient actuellement une participation de 5% dans la propriété Monster Lake.

À propos de Corporation Capital Quinto Real

Corporation Capital Quinto Real (TSX CROISSANCE:QIT) est une société d'exploration aurifère canadienne. Elle détient une participation de 5% dans la propriété Monster Lake (IAMGOLD: 50%/TomaGold: 45%) et une option d'acquérir une participation de 75% dans les propriétés Gwillim, Fancamp et Embry, toutes situées à proximité du camp minier de Chibougamau, au Québec, Canada.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospective » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospective ».